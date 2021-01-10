"Сильнодіючі засоби під виглядом Pfizer". СБУ розслідує підпільну вакцинацію в Україні 8 січня
Служба безпеки розслідує ввезення в Україну, зберігання та застосування отруйних або сильнодіючих лікарських засобів під виглядом вакцини Pfizer від COVID-19.
Таку інформацію Суспільному підтвердили у пресслужбі СБУ.
"Станом на зараз відомо, що група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали та відпускають отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer", - повідомили у спецслужбі.
Розслідуванням перевіряються обставини застосування цих засобів, вакцинації окремих громадян як в медичних закладах, так і за їх межами. ...
Жительница Испании сочла выпавший снег ненастоящим и записала видеоролик, где попыталась доказать искусственное происхождение осадков.
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"Эта дрянь, которую нам послали, - чистый пластик. Нас обманывают во всем", - заявила она.