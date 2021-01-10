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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:52

  yanyura написав:
"Сильнодіючі засоби під виглядом Pfizer". СБУ розслідує підпільну вакцинацію в Україні
8 січня

Служба безпеки розслідує ввезення в Україну, зберігання та застосування отруйних або сильнодіючих лікарських засобів під виглядом вакцини Pfizer від COVID-19.

Таку інформацію Суспільному підтвердили у пресслужбі СБУ.

"Станом на зараз відомо, що група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали та відпускають отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer", - повідомили у спецслужбі.

Розслідуванням перевіряються обставини застосування цих засобів, вакцинації окремих громадян як в медичних закладах, так і за їх межами.
...

https://suspilne.media/94494-sbu-rozsli ... ni-pfizer/

1. это специально, чтобы слить
2. позже "выяснят", что "отруйних речовин нема"
3. значит "обвинять не в чем"
4. дело закрыто
5. PROFIT!!!
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:18

Помните, я писал о том , как перед короновирусом были учения EVENT-201.

Так вот сегодня :

FEMA выпустила обновлённый впервые с 1950 года Протокол о поведении при ядерной атаке.
:)
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:25

Пример конспирологии :) :
Жительница Испании сочла выпавший снег ненастоящим и записала видеоролик, где попыталась доказать искусственное происхождение осадков.

Читайте такжеСамый страшный снегопад нового столетия: Испания погрузилась в хаос из-за стихии, погибли три человекаЖенщина поднесла огонь зажигалки к горсти снега и показала, что он чернеет, но не плавится, также она утверждала, что масса пахнет горелым пластиком. По ее мнению, это указывает на то, что весь выпавший в стране снег ненастоящий. Об этом пишет местная газета Semana.

"Эта дрянь, которую нам послали, - чистый пластик. Нас обманывают во всем", - заявила она.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/m/curiosities/zhenshchina-ne-poverila-v-podlinnost-vypavshego-v-ispanii-snega-video-poslednie-novosti-11281040.html
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