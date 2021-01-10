"Сильнодіючі засоби під виглядом Pfizer". СБУ розслідує підпільну вакцинацію в Україні 8 січня
Служба безпеки розслідує ввезення в Україну, зберігання та застосування отруйних або сильнодіючих лікарських засобів під виглядом вакцини Pfizer від COVID-19.
Таку інформацію Суспільному підтвердили у пресслужбі СБУ.
"Станом на зараз відомо, що група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали та відпускають отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer", - повідомили у спецслужбі.
Розслідуванням перевіряються обставини застосування цих засобів, вакцинації окремих громадян як в медичних закладах, так і за їх межами. ...
Жительница Испании сочла выпавший снег ненастоящим и записала видеоролик, где попыталась доказать искусственное происхождение осадков.
Женщина поднесла огонь зажигалки к горсти снега и показала, что он чернеет, но не плавится, также она утверждала, что масса пахнет горелым пластиком. По ее мнению, это указывает на то, что весь выпавший в стране снег ненастоящий. Об этом пишет местная газета Semana.
"Эта дрянь, которую нам послали, - чистый пластик. Нас обманывают во всем", - заявила она.
Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Документ размещен в реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.
В записи говорится, что будет проведено открытое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины «Спутник Лайт» в профилактике нового коронавируса. В исследовании примут участие 150 добровольцев. Оно будет проводиться до 31 декабря текущего года.
Напомним, о «лайт-версии» вакцины стало известно в декабре. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург тогда пояснял, что продолжительность действия «лайт-вакцины» от коронавируса будет небольшой, но такой подход позволит охватить большое количество населения и предотвратить тяжелые случаи заболевания со смертельным исходом. Специалист объяснил, что такая вакцина — своего рода компромисс между продолжительностью действия защиты от болезни и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности от коронавируса.
Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Документ размещен в реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.
В записи говорится, что будет проведено открытое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины «Спутник Лайт» в профилактике нового коронавируса. В исследовании примут участие 150 добровольцев. Оно будет проводиться до 31 декабря текущего года.
Напомним, о «лайт-версии» вакцины стало известно в декабре. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург тогда пояснял, что продолжительность действия «лайт-вакцины» от коронавируса будет небольшой, но такой подход позволит охватить большое количество населения и предотвратить тяжелые случаи заболевания со смертельным исходом. Специалист объяснил, что такая вакцина — своего рода компромисс между продолжительностью действия защиты от болезни и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности от коронавируса.
Лайт вариант Спутника - это просто одна первая по счету доза вакцины/из двух, вторая доза кстати отличается по вектору от первой/. Предполагается, что такой вариант будет давать более кратковременный иммунитет чем двухдозная вакцинация. Кстати первая доза Спутника более дешёвая и быстрая по изготовлению, чем вторая доза.
andrein написав:Помните, я писал о том , как перед короновирусом были учения EVENT-201.
Так вот сегодня :
FEMA выпустила обновлённый впервые с 1950 года Протокол о поведении при ядерной атаке.
Ожидаете ядерную войну?
Все трампофилы и перепечатывающие их бред русские ждут этого. Там Трамп командует межгалактическим войсками и спасает весь мир по ходу раздавая каждому по 2000$ просто так...
можно сопоставить 2 факта: 1.Палата представителей США опубликовала резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу, обвинив его в "подстрекательстве к восстанию". 2.Федеральное бюро расследований получило информацию о подготовке восстания на территории Соединенных Штатов Америки. Причиной восстания может стать отстранение 45-го президента Дональда Трампа по решению Конгресса. Об этом сообщил корреспондент телеканала ABC News Аарон Катерски на странице в Twitter. По словам журналиста, ФБР обладает информацией о вооруженной группе, которая планирует отправиться в Вашингтон 16 января. "Они предупредили, что в случае попытки Конгресса отстранить Трампа путем применения 25-й поправки к Конституции, произойдет огромное восстание", - написал корреспондент.