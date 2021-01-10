Сова на глобус не натягивается.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:29
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Даже Албания начала вакцинацию.
Турки начинают на неделе.
Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.
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