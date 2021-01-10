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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2592259325942595

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:29

  edvardd написав:Ожидаете ядерную войну?

Сова на глобус не натягивается.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Даже Албания начала вакцинацию.
Турки начинают на неделе.
Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.
freeze
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