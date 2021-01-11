Сова на глобус не натягивается.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:29
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:38
Даже Албания начала вакцинацию.
Турки начинают на неделе.
Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:41
Борис попался за прогулкой на велике в 7 милях от дома, до Зеленского ему еще далеко -
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Но его сняли папарацци.
Он же сам не постил своё улыбающееся лицо в соцсетях.
Да и одно дело одиночная прогулка вдали от людей,. Другое дело селфи трёх людей дышащих друг на друга.
Сегодня паста закончилась в ручке, еле смог купить. Водка свободно, канцтовары нельзя.
Где же логика ?
Правильно Лавров кашлянул.
Маршрутки забиты, строительный рынок на свежем воздухе с пятью покупателями в час закрыт, ходит полиция.
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ты опять записался в наши ряды ковидиотов? (смайлик грозящий пальчиком)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:23
Поинт в том что Борис немного минуснул свой рейтинг даже такой мелочью.
В Англии владелец магазинов по продаже открыток возмущался что в открытом супермаркете целые ряды с открытками а его магазины закрыты. Похоже в Украине похожее мнение приняли во внимание.
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не хочуть японці приймати чужинців з усього світу. Є ймовірність, що олімпіаду таки знову перенесуть.
Також дізнався сьогодні, що молодий колега дружини теж повторно інфікувався на днях. Перший раз хворів в середині вересня в легкій формі з 3-х денною температурою 38°С.
Так що рівень антитіл досить швидко знижується, правда, які конкретно значення були невідомо.
Цікаво, є дослідження й статистика на якому рівні повинні бути антитіла, щоб не захворіти?
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