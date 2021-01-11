Но его сняли папарацци. Он же сам не постил своё улыбающееся лицо в соцсетях.
Да и одно дело одиночная прогулка вдали от людей,. Другое дело селфи трёх людей дышащих друг на друга.
Сегодня паста закончилась в ручке, еле смог купить. Водка свободно, канцтовары нельзя. Где же логика ? Правильно Лавров кашлянул. Маршрутки забиты, строительный рынок на свежем воздухе с пятью покупателями в час закрыт, ходит полиция.
Поинт в том что Борис немного минуснул свой рейтинг даже такой мелочью. В Англии владелец магазинов по продаже открыток возмущался что в открытом супермаркете целые ряды с открытками а его магазины закрыты. Похоже в Украине похожее мнение приняли во внимание.
Не хочуть японці приймати чужинців з усього світу. Є ймовірність, що олімпіаду таки знову перенесуть.
Близько 80% жителів Японії вважають, що відкладені на літо Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо слід скасувати або знову перенести, оскільки Японію поглинає нова хвиля коронавірусу. При цьому більш ніж третина респондентів – 35,3% зовсім не хоче проведення змагань, ще 44,8% підтримують варіант із відстрочкою. https://english.kyodonews.net/news/2021 ... -poll.html
Також дізнався сьогодні, що молодий колега дружини теж повторно інфікувався на днях. Перший раз хворів в середині вересня в легкій формі з 3-х денною температурою 38°С. Так що рівень антитіл досить швидко знижується, правда, які конкретно значення були невідомо. Цікаво, є дослідження й статистика на якому рівні повинні бути антитіла, щоб не захворіти?
komp написав:Одесса после "не протолкнуться" сделала "не протолкнуться" в ликарнях и очередях за кислородными концентраторами, волонтёры до сих пор сбиваются с ног... Для упавших с Марса открою секрет, "замертво" на улицах от ковида не падают, а долго и страшно задыхаются, как мой товарищ, сначала две недели с кислородной маской в палате, потом неделю в реанимации, похоронили без всякой "горы"... Что там было и будет после Буковеля узнают чере пару-тройку недель, это опять же новость для "упавших с Марса" про инкубационный период. Ну и не смотря на то что Майдана в США не было, там каждый день рекорды по суточной смертности... Ну и для особо одарённых сделаю открытие что не всё меряется "горами трупов", если не боишься потерять здоровье и потерять время на тяжелую болезнь, можешь отправиться поволонтёрить в ковидное отделение, а тем более если сторонник всемирного заговора - пошел в ликарню и развенчал!
Вы уже потеряли интерес к украинскому фондовому рынку, в частности, к вложениям в луганский Тепловоз и горловский Стирол, и считаете перспективным занятием "волонтерство"?
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность