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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2592259325942595

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:29

  edvardd написав:Ожидаете ядерную войну?

Сова на глобус не натягивается.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:38

Даже Албания начала вакцинацию.
Турки начинают на неделе.
Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:41

  freeze написав:Ну уж точно Меркель и Джонсон не будут постить сейчас свои улыбающиеся фото с курортов. Ибо есть наличие мозга.


Борис попался за прогулкой на велике в 7 милях от дома, до Зеленского ему еще далеко -
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-55620138
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

IgA написав:
  freeze написав:Ну уж точно Меркель и Джонсон не будут постить сейчас свои улыбающиеся фото с курортов. Ибо есть наличие мозга.


Борис попался за прогулкой на велике в 7 милях от дома, до Зеленского ему еще далеко -
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-55620138


Но его сняли папарацци.
Он же сам не постил своё улыбающееся лицо в соцсетях.

Да и одно дело одиночная прогулка вдали от людей,. Другое дело селфи трёх людей дышащих друг на друга.

Сегодня паста закончилась в ручке, еле смог купить. Водка свободно, канцтовары нельзя.
Где же логика ?
Правильно Лавров кашлянул.
Маршрутки забиты, строительный рынок на свежем воздухе с пятью покупателями в час закрыт, ходит полиция.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Где же логика ?
Ты опять записался в наши ряды ковидиотов? (смайлик грозящий пальчиком)
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:23

Поинт в том что Борис немного минуснул свой рейтинг даже такой мелочью.
В Англии владелец магазинов по продаже открыток возмущался что в открытом супермаркете целые ряды с открытками а его магазины закрыты. Похоже в Украине похожее мнение приняли во внимание.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Не хочуть японці приймати чужинців з усього світу. Є ймовірність, що олімпіаду таки знову перенесуть.

Близько 80% жителів Японії вважають, що відкладені на літо Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо слід скасувати або знову перенести, оскільки Японію поглинає нова хвиля коронавірусу.
При цьому більш ніж третина респондентів – 35,3% зовсім не хоче проведення змагань, ще 44,8% підтримують варіант із відстрочкою.
https://english.kyodonews.net/news/2021 ... -poll.html

Також дізнався сьогодні, що молодий колега дружини теж повторно інфікувався на днях. Перший раз хворів в середині вересня в легкій формі з 3-х денною температурою 38°С.
Так що рівень антитіл досить швидко знижується, правда, які конкретно значення були невідомо.
Цікаво, є дослідження й статистика на якому рівні повинні бути антитіла, щоб не захворіти?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:34

  komp написав:Одесса после "не протолкнуться" сделала "не протолкнуться" в ликарнях и очередях за кислородными концентраторами, волонтёры до сих пор сбиваются с ног...
Для упавших с Марса открою секрет, "замертво" на улицах от ковида не падают, а долго и страшно задыхаются, как мой товарищ, сначала две недели с кислородной маской в палате, потом неделю в реанимации, похоронили без всякой "горы"...
Что там было и будет после Буковеля узнают чере пару-тройку недель, это опять же новость для "упавших с Марса" про инкубационный период.
Ну и не смотря на то что Майдана в США не было, там каждый день рекорды по суточной смертности...
Ну и для особо одарённых сделаю открытие что не всё меряется "горами трупов", если не боишься потерять здоровье и потерять время на тяжелую болезнь, можешь отправиться поволонтёрить в ковидное отделение, а тем более если сторонник всемирного заговора - пошел в ликарню и развенчал!

Вы уже потеряли интерес к украинскому фондовому рынку, в частности, к вложениям в луганский Тепловоз и горловский Стирол, и считаете перспективным занятием "волонтерство"?
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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