komp написав:

Одесса после "не протолкнуться" сделала "не протолкнуться" в ликарнях и очередях за кислородными концентраторами, волонтёры до сих пор сбиваются с ног...Для упавших с Марса открою секрет, "замертво" на улицах от ковида не падают, а долго и страшно задыхаются, как мой товарищ, сначала две недели с кислородной маской в палате, потом неделю в реанимации, похоронили без всякой "горы"...Что там было и будет после Буковеля узнают чере пару-тройку недель, это опять же новость для "упавших с Марса" про инкубационный период.Ну и не смотря на то что Майдана в США не было, там каждый день рекорды по суточной смертности...Ну и для особо одарённых сделаю открытие что не всё меряется "горами трупов", если не боишься потерять здоровье и потерять время на тяжелую болезнь, можешь отправиться поволонтёрить в ковидное отделение, а тем более если сторонник всемирного заговора - пошел в ликарню и развенчал!