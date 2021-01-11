Зоопарк американского города Сан-Диего сообщает о первом зарегистрированном в мире случае заболевания коронавирусом у горилл.
По информации компании, управляющей парком, две гориллы начали кашлять 6 января. В понедельник, 11 января, тесты на коронавирус показали положительный результат. Предполагается, что животные заразились от сотрудника парка, переносившего заболевание бессимптомно.
Ранее сообщалось о широком распространении заболевания среди норок. В прошлом году в зоопарке Барселоны коронавирус обнаружили у львов, в США болезнь выявляли у снежных барсов. Также известно, что коронавирусом могут заразиться собаки и кошки.