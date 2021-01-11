Зоопарк американского города Сан-Диего сообщает о первом зарегистрированном в мире случае заболевания коронавирусом у горилл.
По информации компании, управляющей парком, две гориллы начали кашлять 6 января. В понедельник, 11 января, тесты на коронавирус показали положительный результат. Предполагается, что животные заразились от сотрудника парка, переносившего заболевание бессимптомно.
Ранее сообщалось о широком распространении заболевания среди норок. В прошлом году в зоопарке Барселоны коронавирус обнаружили у львов, в США болезнь выявляли у снежных барсов. Также известно, что коронавирусом могут заразиться собаки и кошки.
freeze написав:Даже Албания начала вакцинацию. Турки начинают на неделе. Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.
Это уже похоже на геноцид со стороны нашей преступной власти.
Генеральний директор ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов, відомий кримськотатарський громадський і політичний діяч, який отримав ступінь магістра публічного менеджменту та управліня у Лондонській школі економіки і працював раніше в ТОВ "Астеліт", яке належало групі СКМ, інформує:
"...Станом на середину грудня 2020 року в світі було законтрактовано 7,25 млрд. доз вакцин, які на момент контрактування були в статусі кандидатів, не мали опублікованих та підтверджених регулятором результатів третьої фази клінічних випробувань". https://www.facebook.com/arsen.zhumadil ... 5843324580
При цьому, з інформації пана Жумаділова вбачається, що, наприклад, Туреччина та Індонезія виступили не лише замовниками вакцін, але й заздалегідь запропонували майданчик для проведення третьої фази їх клінічних випробувань на своїх громадянах.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность