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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2593259425952596

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 01:46

  hxbbgaf написав:
  freeze написав:Даже Албания начала вакцинацию.
Турки начинают на неделе.
Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.

Это уже похоже на геноцид со стороны нашей преступной власти.

Генеральний директор ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов, відомий кримськотатарський громадський і політичний діяч, який отримав ступінь магістра публічного менеджменту та управліня у Лондонській школі економіки і працював раніше в ТОВ "Астеліт", яке належало групі СКМ, інформує:

"...Станом на середину грудня 2020 року в світі було законтрактовано 7,25 млрд. доз вакцин, які на момент контрактування були в статусі кандидатів, не мали опублікованих та підтверджених регулятором результатів третьої фази клінічних випробувань".
https://www.facebook.com/arsen.zhumadil ... 5843324580

При цьому, з інформації пана Жумаділова вбачається, що, наприклад, Туреччина та Індонезія виступили не лише замовниками вакцін, але й заздалегідь запропонували майданчик для проведення третьої фази їх клінічних випробувань на своїх громадянах.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 08:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Где же логика ?
Ты опять записался в наши ряды ковидиотов? (смайлик грозящий пальчиком)


Я никогда не был фанатом локдаунов.
Это всё-равно, что пару раз в год садится на жёсткую диету, а остальное время в году есть сколько хочешь.
Должно быть изменено социальное поведение на постоянной основе, тогда крайние меры и не понадобятся. Какой смысл в закрытии какой-то части розничных точек или сферы услуг, когда желтые линии в полтора метрах друг от друга, нарисованные с целью соблюдения социальной дистанции в работающих сейчас супермаркетах, Новой Почте и тд никто не соблюдает. Когда заболевшие люди, подобные здешнему Yama, заболев сознательно идут на работу. Органы власти не следят за соблюдением им же введенного с огромной помпой масочного режима.
В такой ситуации полуфиктивные локдауны достаточно бесполезны, может быть даже вредны, потому что власть вылавливает каких-то изгоев в виде продавцов носков или канцтоваров или сферы услуг, и для своего пиара лишает их по факту возможности зарабатывать на жизнь, катаясь радостно на курортах.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 08:50

Интересно. Дания занимает второе место в Европе по количеству провакцинированных.
Возможно непростая судьба датских норок, их так впечатлила.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 08:51

  freeze написав:Сегодня паста закончилась в ручке, еле смог купить.


Неужели счета и накладные от руки заполняют в стране-в-смартфоне? :shock:
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 08:56

  justit написав:
  freeze написав:Сегодня паста закончилась в ручке, еле смог купить.


Неужели счета и накладные от руки заполняют в стране-в-смартфоне? :shock:


Заполняют конечно не от руки, а вот подписывают часто еще ручкой, особенно в сфере среднего и малого бизнеса.
freeze
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