freeze написав:Даже Албания начала вакцинацию. Турки начинают на неделе. Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.
Это уже похоже на геноцид со стороны нашей преступной власти.
Генеральний директор ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов, відомий кримськотатарський громадський і політичний діяч, який отримав ступінь магістра публічного менеджменту та управліня у Лондонській школі економіки і працював раніше в ТОВ "Астеліт", яке належало групі СКМ, інформує:
"...Станом на середину грудня 2020 року в світі було законтрактовано 7,25 млрд. доз вакцин, які на момент контрактування були в статусі кандидатів, не мали опублікованих та підтверджених регулятором результатів третьої фази клінічних випробувань". https://www.facebook.com/arsen.zhumadil ... 5843324580
При цьому, з інформації пана Жумаділова вбачається, що, наприклад, Туреччина та Індонезія виступили не лише замовниками вакцін, але й заздалегідь запропонували майданчик для проведення третьої фази їх клінічних випробувань на своїх громадянах.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Ты опять записался в наши ряды ковидиотов? (смайлик грозящий пальчиком)
Я никогда не был фанатом локдаунов. Это всё-равно, что пару раз в год садится на жёсткую диету, а остальное время в году есть сколько хочешь. Должно быть изменено социальное поведение на постоянной основе, тогда крайние меры и не понадобятся. Какой смысл в закрытии какой-то части розничных точек или сферы услуг, когда желтые линии в полтора метрах друг от друга, нарисованные с целью соблюдения социальной дистанции в работающих сейчас супермаркетах, Новой Почте и тд никто не соблюдает. Когда заболевшие люди, подобные здешнему Yama, заболев сознательно идут на работу. Органы власти не следят за соблюдением им же введенного с огромной помпой масочного режима. В такой ситуации полуфиктивные локдауны достаточно бесполезны, может быть даже вредны, потому что власть вылавливает каких-то изгоев в виде продавцов носков или канцтоваров или сферы услуг, и для своего пиара лишает их по факту возможности зарабатывать на жизнь, катаясь радостно на курортах.