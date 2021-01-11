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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2593259425952596 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 46% 51 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 112 Додано: Вів 12 січ, 2021 01:46 hxbbgaf написав: freeze написав: Даже Албания начала вакцинацию.

Турки начинают на неделе.

Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании. Даже Албания начала вакцинацию.Турки начинают на неделе.Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.

Это уже похоже на геноцид со стороны нашей преступной власти. Это уже похоже на геноцид со стороны нашей преступной власти.

Генеральний директор ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов, відомий кримськотатарський громадський і політичний діяч, який отримав ступінь магістра публічного менеджменту та управліня у Лондонській школі економіки і працював раніше в ТОВ "Астеліт", яке належало групі СКМ, інформує:



"...Станом на середину грудня 2020 року в світі було законтрактовано 7,25 млрд. доз вакцин, які на момент контрактування були в статусі кандидатів, не мали опублікованих та підтверджених регулятором результатів третьої фази клінічних випробувань".

https://www.facebook.com/arsen.zhumadil ... 5843324580



При цьому, з інформації пана Жумаділова вбачається, що, наприклад, Туреччина та Індонезія виступили не лише замовниками вакцін, але й заздалегідь запропонували майданчик для проведення третьої фази їх клінічних випробувань на своїх громадянах . Генеральний директор ДП “Медичні закупівлі України”, відомий кримськотатарський громадський і політичний діяч, який отримав ступінь магістра публічного менеджменту та управліня уі працював раніше в, яке належало, інформує:"...Станом нав світі було законтрактовано 7,25 млрд. доз вакцин, які на момент контрактування були в статусі, не мали опублікованих та підтверджених регулятором результатів".При цьому, з інформаціївбачається, що, наприклад,виступили не лише замовниками вакцін, але й заздалегідь запропонували майданчик для Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность Igneus Повідомлень: 907 З нами з: 29.08.18 Подякував: 389 раз. Подякували: 416 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 08:23 vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав: Где же логика ? Где же логика ? Ты опять записался в наши ряды ковидиотов? (смайлик грозящий пальчиком) Ты опять записался в наши ряды ковидиотов? (смайлик грозящий пальчиком)



Я никогда не был фанатом локдаунов.

Это всё-равно, что пару раз в год садится на жёсткую диету, а остальное время в году есть сколько хочешь.

Должно быть изменено социальное поведение на постоянной основе, тогда крайние меры и не понадобятся. Какой смысл в закрытии какой-то части розничных точек или сферы услуг, когда желтые линии в полтора метрах друг от друга, нарисованные с целью соблюдения социальной дистанции в работающих сейчас супермаркетах, Новой Почте и тд никто не соблюдает. Когда заболевшие люди, подобные здешнему Yama, заболев сознательно идут на работу. Органы власти не следят за соблюдением им же введенного с огромной помпой масочного режима.

В такой ситуации полуфиктивные локдауны достаточно бесполезны, может быть даже вредны, потому что власть вылавливает каких-то изгоев в виде продавцов носков или канцтоваров или сферы услуг, и для своего пиара лишает их по факту возможности зарабатывать на жизнь, катаясь радостно на курортах. Я никогда не был фанатом локдаунов.Это всё-равно, что пару раз в год садится на жёсткую диету, а остальное время в году есть сколько хочешь.Должно быть изменено социальное поведение на постоянной основе, тогда крайние меры и не понадобятся. Какой смысл в закрытии какой-то части розничных точек или сферы услуг, когда желтые линии в полтора метрах друг от друга, нарисованные с целью соблюдения социальной дистанции в работающих сейчас супермаркетах, Новой Почте и тд никто не соблюдает. Когда заболевшие люди, подобные здешнему Yama, заболев сознательно идут на работу. Органы власти не следят за соблюдением им же введенного с огромной помпой масочного режима.В такой ситуации полуфиктивные локдауны достаточно бесполезны, может быть даже вредны, потому что власть вылавливает каких-то изгоев в виде продавцов носков или канцтоваров или сферы услуг, и для своего пиара лишает их по факту возможности зарабатывать на жизнь, катаясь радостно на курортах. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19864 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4750 раз. Подякували: 7485 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 08:50 Интересно. Дания занимает второе место в Европе по количеству провакцинированных.

Возможно непростая судьба датских норок, их так впечатлила. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19864 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4750 раз. Подякували: 7485 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 08:51 freeze написав: Сегодня паста закончилась в ручке, еле смог купить. Сегодня паста закончилась в ручке, еле смог купить.



Неужели счета и накладные от руки заполняют в стране-в-смартфоне? Неужели счета и накладные от руки заполняют в стране-в-смартфоне? justit Повідомлень: 5005 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1548 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 08:56 justit написав: freeze написав: Сегодня паста закончилась в ручке, еле смог купить. Сегодня паста закончилась в ручке, еле смог купить.



Неужели счета и накладные от руки заполняют в стране-в-смартфоне? Неужели счета и накладные от руки заполняют в стране-в-смартфоне?



Заполняют конечно не от руки, а вот подписывают часто еще ручкой, особенно в сфере среднего и малого бизнеса. Заполняют конечно не от руки, а вот подписывают часто еще ручкой, особенно в сфере среднего и малого бизнеса. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19864 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4750 раз. Подякували: 7485 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2593259425952596 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7353 1717188

maksimus silvestris Пон 11 січ, 2021 11:47