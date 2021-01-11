Додано: Вів 12 січ, 2021 08:23

vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав: Где же логика ? Где же логика ? Ты опять записался в наши ряды ковидиотов? (смайлик грозящий пальчиком) Ты опять записался в наши ряды ковидиотов? (смайлик грозящий пальчиком)

Я никогда не был фанатом локдаунов.Это всё-равно, что пару раз в год садится на жёсткую диету, а остальное время в году есть сколько хочешь.Должно быть изменено социальное поведение на постоянной основе, тогда крайние меры и не понадобятся. Какой смысл в закрытии какой-то части розничных точек или сферы услуг, когда желтые линии в полтора метрах друг от друга, нарисованные с целью соблюдения социальной дистанции в работающих сейчас супермаркетах, Новой Почте и тд никто не соблюдает. Когда заболевшие люди, подобные здешнему Yama, заболев сознательно идут на работу. Органы власти не следят за соблюдением им же введенного с огромной помпой масочного режима.В такой ситуации полуфиктивные локдауны достаточно бесполезны, может быть даже вредны, потому что власть вылавливает каких-то изгоев в виде продавцов носков или канцтоваров или сферы услуг, и для своего пиара лишает их по факту возможности зарабатывать на жизнь, катаясь радостно на курортах.