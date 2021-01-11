freeze написав:Даже Албания начала вакцинацию. Турки начинают на неделе. Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.
Это уже похоже на геноцид со стороны нашей преступной власти.
Генеральний директор ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов, відомий кримськотатарський громадський і політичний діяч, який отримав ступінь магістра публічного менеджменту та управліня у Лондонській школі економіки і працював раніше в ТОВ "Астеліт", яке належало групі СКМ, інформує:
"...Станом на середину грудня 2020 року в світі було законтрактовано 7,25 млрд. доз вакцин, які на момент контрактування були в статусі кандидатів, не мали опублікованих та підтверджених регулятором результатів третьої фази клінічних випробувань". https://www.facebook.com/arsen.zhumadil ... 5843324580
При цьому, з інформації пана Жумаділова вбачається, що, наприклад, Туреччина та Індонезія виступили не лише замовниками вакцін, але й заздалегідь запропонували майданчик для проведення третьої фази їх клінічних випробувань на своїх громадянах.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Ты опять записался в наши ряды ковидиотов? (смайлик грозящий пальчиком)
Я никогда не был фанатом локдаунов. Это всё-равно, что пару раз в год садится на жёсткую диету, а остальное время в году есть сколько хочешь. Должно быть изменено социальное поведение на постоянной основе, тогда крайние меры и не понадобятся. Какой смысл в закрытии какой-то части розничных точек или сферы услуг, когда желтые линии в полтора метрах друг от друга, нарисованные с целью соблюдения социальной дистанции в работающих сейчас супермаркетах, Новой Почте и тд никто не соблюдает. Когда заболевшие люди, подобные здешнему Yama, заболев сознательно идут на работу. Органы власти не следят за соблюдением им же введенного с огромной помпой масочного режима. В такой ситуации полуфиктивные локдауны достаточно бесполезны, может быть даже вредны, потому что власть вылавливает каких-то изгоев в виде продавцов носков или канцтоваров или сферы услуг, и для своего пиара лишает их по факту возможности зарабатывать на жизнь, катаясь радостно на курортах.
freeze написав:..... в то время как треть страны сидит без работы по его решению. ....
Вы перегибаете. Во время нынешнего локдауна без работы сидят сравнительно немногие. И уж точно не треть страны.
Просто перенаправили денежные потоки в нужные русла. Показали людям кошерные места, где они на самом деле должны тратить свои деньги, заодно подняли цены в этих заведениях, чтоб получить сверхприбыль, пока длится локдаун. Хочешь развлекаться - плати х2 или сиди дома. Вот и вся математика.
freeze написав:Я никогда не был фанатом локдаунов. Это всё-равно, что пару раз в год садится на жёсткую диету, а остальное время в году есть сколько хочешь. Должно быть изменено социальное поведение на постоянной основе, тогда крайние меры и не понадобятся. ...
Невозможно законодательно заставить народ поумнеть. А понизить локдаунами (даже такими "нелогичными" R0) вполне возможно.
Ученые из Кембриджского университета и Института Пирбрайта выявили ключевые генетические изменения SARS-CoV—2, которые сделали возможным передачу коронавируса человеку от летучей мыши. Об этом сообщает журнал PLOS Biology.
Согласно исследованию, мутации схожи с теми, которые вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. Исследователи посчитали, что этот вывод предполагает существование общего механизма, за счет которого семейство вирусов преодолевает видовой барьер.
Ученные провели эксперимент, в ходе которого поменяли местами области спайкового белка SARS-CoV-2 и распространенного у летучих мышей вируса RaTG13, схожего с ним на 96%. Эксперимент показал, что спайки SARS-CoV-2, содержащие области RaTG13, не могут эффективно связываться с клеточными рецепторами человека ACE2, тогда как у спаек RaTG13 c областями SARS-CoV-2 это получалось.
Данный результат показал, что мутации в спайковом белке коронавируса происходили исторически, что могло сыграть ключевую роль в его переходе от животного к человеку.
«Как мы видели во время вспышек на датских норковых фермах в прошлом году, очень важно понять, какие животные могут быть заражены SARS-CoV-2 и как мутации в вирусном спайковом белке изменяют его способность заражать различные виды», — заключил ученый из Кембриджского университета Стивен Грэм.