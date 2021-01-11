Starikan написав: Причина одна - слабая власть, которой, к тому же, большинство не доверяет.
Да уж, это также важнейший фактор. Улыбающаяся лыба Зеленского, селфещаяся в переполненном Буковеле в то время как треть страны сидит без работы по его решению. Даже не обсуждая, правильно или не правильно введен локдаун, но эти радостные селфи выглядят цинично и издевательски. Тетушка Меркель или премьер Англии такое себе вряд ли позволили.
А ти так за нього топив!!! Ми і вибрали його!!! Спасибі тобі, фріз!!!
Он уже раскаялся в содеянном Но, к сожалению, в стране есть еще масса верующих в св. Голобородько, в том числе и на форуме. И готовых голосовать за кота или чикатило, #хуженебудет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.