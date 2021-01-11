RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2594259525962597

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:29

  freeze написав:Заполняют конечно не от руки, а вот подписывают часто еще ручкой, особенно в сфере среднего и малого бизнеса.


Не особо крупный ФОП, знакомый, факсимиле себе сделал.
Вместо ручки штампик ставит :)
justit
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  freeze написав:Заполняют конечно не от руки, а вот подписывают часто еще ручкой, особенно в сфере среднего и малого бизнеса.


Не особо крупный ФОП, знакомый, факсимиле себе сделал.
Вместо ручки штампик ставит :)


Нет смысла, сейчас купить чернила для штампиков сложнее чем купить ручку. Локдаун )
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19866
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4750 раз.
Подякували: 7485 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:16

  change_pm написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Интересно. Дания занимает второе место в Европе по количеству провакцинированных.
Возможно непростая судьба датских норок, их так впечатлила.

Тут деякі все питають - а де гори трупів? Українські норки моляться, щоб не повторити долю датських, бо для них питання - смерть з ковідом чи від ковіду, втратить сенс.

Квантовий перехід = переходять атомами в нову реальність...


Ковид не только вреден, но и полезен :)
Торговля потихоньку делает квантовый скачёк, и уходит в матрицу :)

Смотрите как попёрла "диджитализация" Зображення
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13782
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7524 раз.
Подякували: 3612 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:25

  change_pm написав:
  freeze написав:
Starikan написав: Причина одна - слабая власть, которой, к тому же, большинство не доверяет.
Да уж, это также важнейший фактор.
Улыбающаяся лыба Зеленского, селфещаяся в переполненном Буковеле в то время как треть страны сидит без работы по его решению. Даже не обсуждая, правильно или не правильно введен локдаун, но эти радостные селфи выглядят цинично и издевательски.
Тетушка Меркель или премьер Англии такое себе вряд ли позволили.
А ти так за нього топив!!! Ми і вибрали його!!! Спасибі тобі, фріз!!!

Он уже раскаялся в содеянном 8)
Но, к сожалению, в стране есть еще масса верующих в св. Голобородько, в том числе и на форуме. И готовых голосовать за кота или чикатило, #хуженебудет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17863
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2057 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:07

  Starikan написав:
  change_pm написав: А ти так за нього топив!!! Ми і вибрали його!!! Спасибі тобі, фріз!!!

Он уже раскаялся в содеянном 8)
Но, к сожалению, в стране есть еще масса верующих в св. Голобородько, в том числе и на форуме. И готовых голосовать за кота или чикатило, #хуженебудет.


Хоть это и офтоп для этой темы, но выбор был из клоуна и армовира, и если на первого еще были надежды, то с вторым было все ясно.
Но это дело прошлое.
Кто сейчас луч света в темном царстве?
Имя?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4457
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  shapo написав:Кто сейчас луч света в темном царстве?
Имя?

Дональд.
Друг і наставник ковідідіотів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11477
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:28

  lapay написав:
  shapo написав:Кто сейчас луч света в темном царстве?
Имя?

Дональд.
Друг і наставник ковідідіотів.



Я спрашивал о Украине, так что мимо.
Кроме того изучи в каких штатах больше распространялась эпидемия коронавируса прежде чем сотрясать воздух
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4457
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:30

  shapo написав:
  Starikan написав:
  change_pm написав: А ти так за нього топив!!! Ми і вибрали його!!! Спасибі тобі, фріз!!!

Он уже раскаялся в содеянном 8)
Но, к сожалению, в стране есть еще масса верующих в св. Голобородько, в том числе и на форуме. И готовых голосовать за кота или чикатило, #хуженебудет.


Хоть это и офтоп для этой темы, но выбор был из клоуна и армовира, и если на первого еще были надежды, то с вторым было все ясно.
Но это дело прошлое.
Кто сейчас луч света в темном царстве?
Имя?

Поддерживаю вопрос. Можно даже расширить: кто и почему?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13782
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7524 раз.
Подякували: 3612 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 2594259525962597
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7353 1717374
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 11:47
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.