Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:29
freeze написав:
Заполняют конечно не от руки, а вот подписывают часто еще ручкой, особенно в сфере среднего и малого бизнеса.
Не особо крупный ФОП, знакомый, факсимиле себе сделал.
Вместо ручки штампик ставит
justit
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Додано: Вів 12 січ, 2021 14:08
justit написав: freeze написав:
Заполняют конечно не от руки, а вот подписывают часто еще ручкой, особенно в сфере среднего и малого бизнеса.
Не особо крупный ФОП, знакомый, факсимиле себе сделал.
Вместо ручки штампик ставит
Нет смысла, сейчас купить чернила для штампиков сложнее чем купить ручку. Локдаун )
freeze
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Додано: Вів 12 січ, 2021 14:16
change_pm написав: lapay написав: freeze написав:
Интересно. Дания занимает второе место в Европе по количеству провакцинированных.
Возможно непростая судьба датских норок, их так впечатлила.
Тут деякі все питають -
а де гори трупів
? Українські норки моляться, щоб не повторити долю датських, бо для них питання - смерть з ковідом чи від ковіду, втратить сенс.
Квантовий перехід = переходять атомами в нову реальність...
Ковид не только вреден, но и полезен
Торговля потихоньку делает квантовый скачёк, и уходит в матрицу
Смотрите как попёрла "диджитализация"
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Додано: Вів 12 січ, 2021 14:25
change_pm написав: freeze написав: Starikan написав: Причина одна - слабая власть, которой, к тому же, большинство не доверяет.
Да уж, это также важнейший фактор.
Улыбающаяся лыба Зеленского, селфещаяся в переполненном Буковеле в то время как треть страны сидит без работы по его решению.
Даже не обсуждая, правильно или не правильно введен локдаун, но эти радостные селфи выглядят цинично и издевательски.
Тетушка Меркель или премьер Англии такое себе вряд ли позволили.
А ти так за нього топив!!! Ми і вибрали його!!! Спасибі тобі, фріз!!!
Он уже раскаялся в содеянном
Но, к сожалению, в стране есть еще масса верующих в св. Голобородько, в том числе и на форуме. И готовых голосовать за кота или чикатило, #хуженебудет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:07
Starikan написав: change_pm написав:
А ти так за нього топив!!! Ми і вибрали його!!! Спасибі тобі, фріз!!!
Он уже раскаялся в содеянном
Но, к сожалению, в стране есть еще масса верующих в св. Голобородько, в том числе и на форуме. И готовых голосовать за кота или чикатило, #хуженебудет.
Хоть это и офтоп для этой темы, но выбор был из клоуна и армовира, и если на первого еще были надежды, то с вторым было все ясно.
Но это дело прошлое.
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shapo
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:18
shapo написав:
Кто сейчас луч света в темном царстве?
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Дональд.
Друг і наставник ковідідіотів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:28
lapay написав: shapo написав:
Кто сейчас луч света в темном царстве?
Имя?
Дональд.
Друг і наставник ковідідіотів.
Я спрашивал о Украине, так что мимо.
Кроме того изучи в каких штатах больше распространялась эпидемия коронавируса прежде чем сотрясать воздух
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shapo
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:30
shapo написав: Starikan написав: change_pm написав:
А ти так за нього топив!!! Ми і вибрали його!!! Спасибі тобі, фріз!!!
Он уже раскаялся в содеянном
Но, к сожалению, в стране есть еще масса верующих в св. Голобородько, в том числе и на форуме. И готовых голосовать за кота или чикатило, #хуженебудет.
Хоть это и офтоп для этой темы, но выбор был из клоуна и армовира, и если на первого еще были надежды, то с вторым было все ясно.
Но это дело прошлое.
Кто сейчас луч света в темном царстве?
Имя?
Поддерживаю вопрос. Можно даже расширить: кто и
почему
?
Biden's Laptop Matters
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