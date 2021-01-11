Министр здравоохранения Степанов допустил, что локдаун в Украине продлят и после 24 января дабы остановить эпидемию коронавируса, а заодно и гриппа.



Несмотря на то, что эта идея с точки зрения многих украинцев (особенно тех, кто не получает зарплату из-за закрытия торговых центров и ресторанов) кажется дикой, появилась она, судя по всему, не случайно.



В Европе общий тренд - продолжение локдауна до конца зимы (сегодня об этом, например, заявила Меркель).



А потому украинские власти может попытаться повторить эту траекторию, чтоб не выделяться на общем фоне (опять же модно будет попытаться смягчение условий МВФ выторговать).



Единственным сдерживающим фактором, как и раньше, будет лишь отсутствие денег на то, чтоб как-то поддерживать на плаву экономику и бюджет.