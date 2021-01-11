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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2594259525962597

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:29

  freeze написав:Заполняют конечно не от руки, а вот подписывают часто еще ручкой, особенно в сфере среднего и малого бизнеса.


Не особо крупный ФОП, знакомый, факсимиле себе сделал.
Вместо ручки штампик ставит :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  freeze написав:Заполняют конечно не от руки, а вот подписывают часто еще ручкой, особенно в сфере среднего и малого бизнеса.


Не особо крупный ФОП, знакомый, факсимиле себе сделал.
Вместо ручки штампик ставит :)


Нет смысла, сейчас купить чернила для штампиков сложнее чем купить ручку. Локдаун )
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:16

  change_pm написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Интересно. Дания занимает второе место в Европе по количеству провакцинированных.
Возможно непростая судьба датских норок, их так впечатлила.

Тут деякі все питають - а де гори трупів? Українські норки моляться, щоб не повторити долю датських, бо для них питання - смерть з ковідом чи від ковіду, втратить сенс.

Квантовий перехід = переходять атомами в нову реальність...


Ковид не только вреден, но и полезен :)
Торговля потихоньку делает квантовый скачёк, и уходит в матрицу :)

Смотрите как попёрла "диджитализация" Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:25

  change_pm написав:
  freeze написав:
Starikan написав: Причина одна - слабая власть, которой, к тому же, большинство не доверяет.
Да уж, это также важнейший фактор.
Улыбающаяся лыба Зеленского, селфещаяся в переполненном Буковеле в то время как треть страны сидит без работы по его решению. Даже не обсуждая, правильно или не правильно введен локдаун, но эти радостные селфи выглядят цинично и издевательски.
Тетушка Меркель или премьер Англии такое себе вряд ли позволили.
А ти так за нього топив!!! Ми і вибрали його!!! Спасибі тобі, фріз!!!

Он уже раскаялся в содеянном 8)
Но, к сожалению, в стране есть еще масса верующих в св. Голобородько, в том числе и на форуме. И готовых голосовать за кота или чикатило, #хуженебудет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 19:54

В Николаеве сегодня митинговали предприниматели, чтоб разрешили работать в локдаун. Очень неохотно им пошли навстречу или сделали вид, скоро узнаем.
https://novosti-n.org/news/V-Nykolaeve- ... aun-208407
fler
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:15

  vitaliian написав:«Сверхъестественное сходство уникальных вставок в белке шипов оболочки 2019-nCoV с gp120 ВИЧ-1 и Gag» (Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag) — статью с таким пугающим названием опубликовала вчера, 31 января, на сервере препринтов bioRxiv группа исследователей из Индийского института технологий и Университета Дели.

Исследователи более чем прозрачно намекают на искусственное происхождение нового коронавируса.

Я тоже не исключаю искусственного происхождения ковида при нынешнем развитии биотехнологий.
Но индийской науке не доверяю. Особенно после поднятого в Индии прошлогоднего шума про сверхпроводимость при +400 С в смеси порошков золота и серебра (чушь собачья, никем не подтвержденная).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:42

Министр здравоохранения Степанов допустил, что локдаун в Украине продлят и после 24 января дабы остановить эпидемию коронавируса, а заодно и гриппа.

Несмотря на то, что эта идея с точки зрения многих украинцев (особенно тех, кто не получает зарплату из-за закрытия торговых центров и ресторанов) кажется дикой, появилась она, судя по всему, не случайно.

В Европе общий тренд - продолжение локдауна до конца зимы (сегодня об этом, например, заявила Меркель).

А потому украинские власти может попытаться повторить эту траекторию, чтоб не выделяться на общем фоне (опять же модно будет попытаться смягчение условий МВФ выторговать).

Единственным сдерживающим фактором, как и раньше, будет лишь отсутствие денег на то, чтоб как-то поддерживать на плаву экономику и бюджет.


Вот уже корона и грипп в одном ряду, Хотя, "какая разница"? Главное - танцевать в такт с партнёрами ?)
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:48

  freeze написав:Даже Албания начала вакцинацию.
Турки начинают на неделе.
Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.

Вы понимаете причину? Просто интересно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:52

  Starikan написав:
  freeze написав:Даже Албания начала вакцинацию.
Турки начинают на неделе.
Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.

Вы понимаете причину? Просто интересно.


Наверное, из-за Голобородько, а не того спасителя имя которого вы так и не озвучили
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:55

  shapo написав:
  Starikan написав:
  freeze написав:Даже Албания начала вакцинацию.
Турки начинают на неделе.
Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.
Вы понимаете причину? Просто интересно.
Наверное, из-за Голобородько, а не того спасителя имя которого вы так и не озвучили

Написали очередную чушь.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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