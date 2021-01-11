Starikan написав: Причина одна - слабая власть, которой, к тому же, большинство не доверяет.
Да уж, это также важнейший фактор. Улыбающаяся лыба Зеленского, селфещаяся в переполненном Буковеле в то время как треть страны сидит без работы по его решению. Даже не обсуждая, правильно или не правильно введен локдаун, но эти радостные селфи выглядят цинично и издевательски. Тетушка Меркель или премьер Англии такое себе вряд ли позволили.
А ти так за нього топив!!! Ми і вибрали його!!! Спасибі тобі, фріз!!!
Он уже раскаялся в содеянном Но, к сожалению, в стране есть еще масса верующих в св. Голобородько, в том числе и на форуме. И готовых голосовать за кота или чикатило, #хуженебудет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
vitaliian написав:«Сверхъестественное сходство уникальных вставок в белке шипов оболочки 2019-nCoV с gp120 ВИЧ-1 и Gag» (Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag) — статью с таким пугающим названием опубликовала вчера, 31 января, на сервере препринтов bioRxiv группа исследователей из Индийского института технологий и Университета Дели.
Исследователи более чем прозрачно намекают на искусственное происхождение нового коронавируса.
Я тоже не исключаю искусственного происхождения ковида при нынешнем развитии биотехнологий. Но индийской науке не доверяю. Особенно после поднятого в Индии прошлогоднего шума про сверхпроводимость при +400 С в смеси порошков золота и серебра (чушь собачья, никем не подтвержденная).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Министр здравоохранения Степанов допустил, что локдаун в Украине продлят и после 24 января дабы остановить эпидемию коронавируса, а заодно и гриппа.
Несмотря на то, что эта идея с точки зрения многих украинцев (особенно тех, кто не получает зарплату из-за закрытия торговых центров и ресторанов) кажется дикой, появилась она, судя по всему, не случайно.
В Европе общий тренд - продолжение локдауна до конца зимы (сегодня об этом, например, заявила Меркель).
А потому украинские власти может попытаться повторить эту траекторию, чтоб не выделяться на общем фоне (опять же модно будет попытаться смягчение условий МВФ выторговать).
Единственным сдерживающим фактором, как и раньше, будет лишь отсутствие денег на то, чтоб как-то поддерживать на плаву экономику и бюджет.
Вот уже корона и грипп в одном ряду, Хотя, "какая разница"? Главное - танцевать в такт с партнёрами ?)
freeze написав:Даже Албания начала вакцинацию. Турки начинают на неделе. Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.
Вы понимаете причину? Просто интересно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
freeze написав:Даже Албания начала вакцинацию. Турки начинают на неделе. Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.
Вы понимаете причину? Просто интересно.
Наверное, из-за Голобородько, а не того спасителя имя которого вы так и не озвучили
Написали очередную чушь.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.