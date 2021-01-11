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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2595259625972598 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 46% 51 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 112 Додано: Вів 12 січ, 2021 21:00 freeze написав: Даже Албания начала вакцинацию.

Турки начинают на неделе.

Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании. Даже Албания начала вакцинацию.Турки начинают на неделе.Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.



Starikan написав: Вы понимаете причину? Просто интересно. Вы понимаете причину? Просто интересно.



shapo написав: Наверное, из-за Голобородько, а не того спасителя имя которого вы так и не озвучили Наверное, из-за Голобородько, а не того спасителя имя которого вы так и не озвучили





Starikan написав: Написали очередную чушь. Написали очередную чушь.



Написал исключительно после вашей чуши -



Starikan написав: Но, к сожалению, в стране есть еще масса верующих в св. Голобородько, в том числе и на форуме. И готовых голосовать за кота или чикатило, #хуженебудет. Но, к сожалению, в стране есть еще масса верующих в св. Голобородько, в том числе и на форуме. И готовых голосовать за кота или чикатило, #хуженебудет. Написал исключительно после вашей чуши - Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4458 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 21:15 Украинцы вынуждены искать туалетную бумагу через интернет



Из-за запретов во время частичного локдауна жители Украины заказывают некоторые виды продуктов онлайн. В магазине можно покупать лишь отдельные товары — все остальные просто заклеены запретительной лентой. Например, средство для мытья посуды купить можно, а вот губку к нему нет. В список запрещённых попала и туалетная бумага.



«То есть вы можете заказать товар онлайн и прийти забрать его. Я пришла за хлебом, но лампочку закажу онлайн, расплачусь на кассе за хлеб. А потом подожду, когда мне вынесут онлайн-заказ. Это всё должно меня уберечь от коронавируса, я правильно понимаю?» — пишут возмущенные украинцы в соцсетях.



Из руссианского паблика в телеге Из руссианского паблика в телеге Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13784 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7524 раз. Подякували: 3612 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 21:37 США - 1.2млн. введенных доз вакцины за сутки edvardd

Повідомлень: 6438 З нами з: 20.11.08 Подякував: 105 раз. Подякували: 1604 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2595259625972598 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7353 1717544

maksimus silvestris Пон 11 січ, 2021 11:47