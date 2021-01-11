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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 січ, 2021 21:00
freeze написав:
Даже Албания начала вакцинацию.
Турки начинают на неделе.
Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.
Starikan написав:
Вы понимаете причину? Просто интересно.
shapo написав:
Наверное, из-за Голобородько, а не того спасителя имя которого вы так и не озвучили
Starikan написав:
Написали очередную чушь.
Написал исключительно после вашей чуши -
Starikan написав:
Но, к сожалению, в стране есть еще масса верующих в св. Голобородько, в том числе и на форуме. И готовых голосовать за кота или чикатило, #хуженебудет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 12 січ, 2021 21:15
Украинцы вынуждены искать туалетную бумагу через интернет
Из-за запретов во время частичного локдауна жители Украины заказывают некоторые виды продуктов онлайн. В магазине можно покупать лишь отдельные товары — все остальные просто заклеены запретительной лентой. Например, средство для мытья посуды купить можно, а вот губку к нему нет. В список запрещённых попала и туалетная бумага.
«То есть вы можете заказать товар онлайн и прийти забрать его. Я пришла за хлебом, но лампочку закажу онлайн, расплачусь на кассе за хлеб. А потом подожду, когда мне вынесут онлайн-заказ. Это всё должно меня уберечь от коронавируса, я правильно понимаю?» — пишут возмущенные украинцы в соцсетях.
Из руссианского паблика в телеге
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Додано: Вів 12 січ, 2021 21:37
США - 1.2млн. введенных доз вакцины за сутки
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