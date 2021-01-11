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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2595259625972598

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 112
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:00

  freeze написав:Даже Албания начала вакцинацию.
Турки начинают на неделе.
Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.


  Starikan написав: Вы понимаете причину? Просто интересно.


  shapo написав: Наверное, из-за Голобородько, а не того спасителя имя которого вы так и не озвучили



  Starikan написав:Написали очередную чушь.


Написал исключительно после вашей чуши -

  Starikan написав:Но, к сожалению, в стране есть еще масса верующих в св. Голобородько, в том числе и на форуме. И готовых голосовать за кота или чикатило, #хуженебудет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:15

Украинцы вынуждены искать туалетную бумагу через интернет

Из-за запретов во время частичного локдауна жители Украины заказывают некоторые виды продуктов онлайн. В магазине можно покупать лишь отдельные товары — все остальные просто заклеены запретительной лентой. Например, средство для мытья посуды купить можно, а вот губку к нему нет. В список запрещённых попала и туалетная бумага.

«То есть вы можете заказать товар онлайн и прийти забрать его. Я пришла за хлебом, но лампочку закажу онлайн, расплачусь на кассе за хлеб. А потом подожду, когда мне вынесут онлайн-заказ. Это всё должно меня уберечь от коронавируса, я правильно понимаю?» — пишут возмущенные украинцы в соцсетях.


Из руссианского паблика в телеге :)
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:37

США - 1.2млн. введенных доз вакцины за сутки
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