Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 січ, 2021 21:00
freeze написав:
Даже Албания начала вакцинацию.
Турки начинают на неделе.
Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.
Starikan написав:
Вы понимаете причину? Просто интересно.
shapo написав:
Наверное, из-за Голобородько, а не того спасителя имя которого вы так и не озвучили
Starikan написав:
Написали очередную чушь.
Написал исключительно после вашей чуши -
Starikan написав:
Но, к сожалению, в стране есть еще масса верующих в св. Голобородько, в том числе и на форуме. И готовых голосовать за кота или чикатило, #хуженебудет.
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shapo
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Додано: Вів 12 січ, 2021 21:15
Украинцы вынуждены искать туалетную бумагу через интернет
Из-за запретов во время частичного локдауна жители Украины заказывают некоторые виды продуктов онлайн. В магазине можно покупать лишь отдельные товары — все остальные просто заклеены запретительной лентой. Например, средство для мытья посуды купить можно, а вот губку к нему нет. В список запрещённых попала и туалетная бумага. «То есть вы можете заказать товар онлайн и прийти забрать его. Я пришла за хлебом, но лампочку закажу онлайн, расплачусь на кассе за хлеб. А потом подожду, когда мне вынесут онлайн-заказ. Это всё должно меня уберечь от коронавируса, я правильно понимаю?» — пишут возмущенные украинцы в соцсетях.
Из руссианского паблика в телеге
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Додано: Вів 12 січ, 2021 21:37
США - 1.2млн. введенных доз вакцины за сутки
edvardd
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Додано: Сер 13 січ, 2021 02:31
Вкладчик1234 написав:
Министр здравоохранения Степанов допустил, что локдаун в Украине продлят и после 24 января дабы остановить эпидемию коронавируса, а заодно и гриппа.
Вот уже корона и грипп в одном ряду, Хотя, "какая разница"? Главное - танцевать в такт с партнёрами ?)
А шо, грипп уже появился? А то ВОЗ всё ещё рапортует про полное его отсутствие в северном полушарии Земли с весны прошлого года.
Данные от 4 января -
https://www.who.int/influenza/surveilla ... llance/en/ https://www.who.int/influenza/surveilla ... 4.pdf?ua=1
(Тесты на грипп в декабре - 188383 за две недели, а то ещё будут говорить про отсутствие тестирования на грипп.)
А Степанов к короне уже и эпидемию гриппа приготовился подклеить.
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alibob
в Сер 13 січ, 2021 02:36, всього редагувалось 2 разів.
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