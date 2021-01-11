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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2596259725982599>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 113
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
35
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:00

  freeze написав:Даже Албания начала вакцинацию.
Турки начинают на неделе.
Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.


  Starikan написав: Вы понимаете причину? Просто интересно.


  shapo написав: Наверное, из-за Голобородько, а не того спасителя имя которого вы так и не озвучили



  Starikan написав:Написали очередную чушь.


Написал исключительно после вашей чуши -

  Starikan написав:Но, к сожалению, в стране есть еще масса верующих в св. Голобородько, в том числе и на форуме. И готовых голосовать за кота или чикатило, #хуженебудет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:15

Украинцы вынуждены искать туалетную бумагу через интернет

Из-за запретов во время частичного локдауна жители Украины заказывают некоторые виды продуктов онлайн. В магазине можно покупать лишь отдельные товары — все остальные просто заклеены запретительной лентой. Например, средство для мытья посуды купить можно, а вот губку к нему нет. В список запрещённых попала и туалетная бумага.

«То есть вы можете заказать товар онлайн и прийти забрать его. Я пришла за хлебом, но лампочку закажу онлайн, расплачусь на кассе за хлеб. А потом подожду, когда мне вынесут онлайн-заказ. Это всё должно меня уберечь от коронавируса, я правильно понимаю?» — пишут возмущенные украинцы в соцсетях.


Из руссианского паблика в телеге :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:37

США - 1.2млн. введенных доз вакцины за сутки
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 02:31

  Вкладчик1234 написав:
Министр здравоохранения Степанов допустил, что локдаун в Украине продлят и после 24 января дабы остановить эпидемию коронавируса, а заодно и гриппа.


Вот уже корона и грипп в одном ряду, Хотя, "какая разница"? Главное - танцевать в такт с партнёрами ?)


А шо, грипп уже появился? А то ВОЗ всё ещё рапортует про полное его отсутствие в северном полушарии Земли с весны прошлого года.
Данные от 4 января - https://www.who.int/influenza/surveilla ... llance/en/
https://www.who.int/influenza/surveilla ... 4.pdf?ua=1
(Тесты на грипп в декабре - 188383 за две недели, а то ещё будут говорить про отсутствие тестирования на грипп.)

А Степанов к короне уже и эпидемию гриппа приготовился подклеить.
Востаннє редагувалось alibob в Сер 13 січ, 2021 02:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 02:31

  edvardd написав:США - 1.2млн. введенных доз вакцины за сутки

Первый в мире массовый эксперимент над людьми с измененным сознанием.
:)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 07:49

  Starikan написав:
  freeze написав:Даже Албания начала вакцинацию.
Турки начинают на неделе.
Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.

Вы понимаете причину? Просто интересно.


Если по поводу вакцинации, то уже очевидный провал этого, как модно говорить сейчас в Офисе президента, кейса или трека, связан с полной некомпетентностью руководства. Переговорами, предзаказами вакцин надо было заниматься еще летом, как хоть немного думающие руководители большинства других стран. А не в декабре, как мало думающие. Когда уже всё зарезервировано на полгода вперёд.
В результате в том же Израиле или Эмиратах весной практически забудут об эпидемии, а у нас эффект от вакцинации, плюс как всегда коряво всё организуют, будет в лучшем случае осенью.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 07:54

  andrein написав:
  edvardd написав:США - 1.2млн. введенных доз вакцины за сутки

Первый в мире массовый эксперимент над людьми с измененным сознанием.
:)


Возможен известный эффект матрицы, люди с изменённым сознанием уверены, что сознание изменено у других.
Никогда нельзя быть полностью уверенным - ты живешь рядом с измененной реальностью, или измененная реальность живет в тебе.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 07:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  alibob написав:Тесты на грипп в декабре - 188383 за две недели, а то ещё будут говорить про отсутствие тестирования на грипп.

Будем, потому что всю мою жизнь никаких тестов на грипп не делали. И сейчас нигде не делают. Даже таких неточных как для коронавируса.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 08:11

  vitaliy_berdinskikh написав:
  alibob написав:Тесты на грипп в декабре - 188383 за две недели, а то ещё будут говорить про отсутствие тестирования на грипп.

Будем, потому что всю мою жизнь никаких тестов на грипп не делали. И сейчас нигде не делают. Даже таких неточных как для коронавируса.


Нигде, никто и никогда не делает))) Главное говорить уверенно. :mrgreen:

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Востаннє редагувалось freeze в Сер 13 січ, 2021 08:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 08:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Найдено в 102 аптеках Одессы

Каким боком это к
Тесты на грипп в декабре - 188383 за две недели

Вот ты сколько раз за всю жизнь пошёл в аптеку и сделал тест на грипп хотя бы сам? Ноль раз.

А сколько раз тебе его сделал твой участковый врач? Ноль раз.

Я уже писал в спорах с ковидиотами: когда мне в сделали просто клиничиский анализ крови при обращении по поводу заболевания похожего по симптомам на грипп - это было первый раз в моей жизни, а уже прожил как-то так слегка больше половины средней продолжительности жизни.

Так о каких тестах на грипп ты сейчас говоришь? Стетоскоп, палочка для того чтобы осмотреть горло - вот и весь набор инструментов диагностики что простого ОРЗ, что уже не модного гриппа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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