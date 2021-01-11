Украинцы вынуждены искать туалетную бумагу через интернет
Из-за запретов во время частичного локдауна жители Украины заказывают некоторые виды продуктов онлайн. В магазине можно покупать лишь отдельные товары — все остальные просто заклеены запретительной лентой. Например, средство для мытья посуды купить можно, а вот губку к нему нет. В список запрещённых попала и туалетная бумага.
«То есть вы можете заказать товар онлайн и прийти забрать его. Я пришла за хлебом, но лампочку закажу онлайн, расплачусь на кассе за хлеб. А потом подожду, когда мне вынесут онлайн-заказ. Это всё должно меня уберечь от коронавируса, я правильно понимаю?» — пишут возмущенные украинцы в соцсетях.
freeze написав:Даже Албания начала вакцинацию. Турки начинают на неделе. Украина вообще остаётся на отшибе цивилизации наряду с некоторыми не очень развитыми африканскими странами и папуасами Океании.
Вы понимаете причину? Просто интересно.
Если по поводу вакцинации, то уже очевидный провал этого, как модно говорить сейчас в Офисе президента, кейса или трека, связан с полной некомпетентностью руководства. Переговорами, предзаказами вакцин надо было заниматься еще летом, как хоть немного думающие руководители большинства других стран. А не в декабре, как мало думающие. Когда уже всё зарезервировано на полгода вперёд. В результате в том же Израиле или Эмиратах весной практически забудут об эпидемии, а у нас эффект от вакцинации, плюс как всегда коряво всё организуют, будет в лучшем случае осенью.
edvardd написав:США - 1.2млн. введенных доз вакцины за сутки
Первый в мире массовый эксперимент над людьми с измененным сознанием.
Возможен известный эффект матрицы, люди с изменённым сознанием уверены, что сознание изменено у других. Никогда нельзя быть полностью уверенным - ты живешь рядом с измененной реальностью, или измененная реальность живет в тебе.
Вот ты сколько раз за всю жизнь пошёл в аптеку и сделал тест на грипп хотя бы сам? Ноль раз.
А сколько раз тебе его сделал твой участковый врач? Ноль раз.
Я уже писал в спорах с ковидиотами: когда мне в сделали просто клиничиский анализ крови при обращении по поводу заболевания похожего по симптомам на грипп - это было первый раз в моей жизни, а уже прожил как-то так слегка больше половины средней продолжительности жизни.
Так о каких тестах на грипп ты сейчас говоришь? Стетоскоп, палочка для того чтобы осмотреть горло - вот и весь набор инструментов диагностики что простого ОРЗ, что уже не модного гриппа.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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