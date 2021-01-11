Додано: Сер 13 січ, 2021 08:13

freeze написав: Найдено в 102 аптеках Одессы Найдено в 102 аптеках Одессы

Тесты на грипп в декабре - 188383 за две недели

Каким боком это кВот ты сколько раз за всю жизнь пошёл в аптеку и сделал тест на грипп хотя бы сам? Ноль раз.А сколько раз тебе его сделал твой участковый врач? Ноль раз.Я уже писал в спорах с ковидиотами: когда мне в сделали просто клиничиский анализ крови при обращении по поводу заболевания похожего по симптомам на грипп - это было первый раз в моей жизни, а уже прожил как-то так слегка больше половины средней продолжительности жизни.Так о каких тестах на грипп ты сейчас говоришь? Стетоскоп, палочка для того чтобы осмотреть горло - вот и весь набор инструментов диагностики что простого ОРЗ, что уже не модного гриппа.