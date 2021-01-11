Вот ты сколько раз за всю жизнь пошёл в аптеку и сделал тест на грипп хотя бы сам? Ноль раз.
А сколько раз тебе его сделал твой участковый врач? Ноль раз.
Ты говоришь всё увереннее и увереннее, практически самомедитация, главное верить в то, что говоришь ))) Ты даже полностью уверен, что все аптеки в Одессе - 102 шт - ежегодно закупают тесты на грипп, затем поскольку никто не делает тесты на грипп, они их ежегодно утилизируют, а потом каждый год закупают по новой ))) Я себе его делал сам еще в 90-х, он продавался уже тогда свободно в аптеках, у меня нет семейного врача, и у участкового ни разу не был. Если ты не пьёшь вино, то это не значит, что в мире никто не пьёт вино
freeze написав:у меня нет семейного врача, и у участкового ни разу не был
А, так ты ещё и ас самолечения. Замечательно.
Замечательно))) Заменяю семейного врача всем родственникам, и уже долгие годы, и очень успешно, все очень довольны, звонят консультируются постоянно, если я вижу, что назревает сложный случай, сразу даю координаты нужного проверенного узкопрофильного врача, а не какого-то малограмотного кадра. Ты просто уверен, что все тупые вокруг и ничего не понимают и не знают ))) Я вообще то когда-то сдавал на отлично экзамены по анатомии человека, физиологии человека, микробиологии, вирусологии, биохимии, генетике и тд. Было давно, но база осталась навсегда.