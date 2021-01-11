RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2596259725982599

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 113
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
35
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 08:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:у меня нет семейного врача, и у участкового ни разу не был

А, так ты ещё и ас самолечения. Замечательно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2699
З нами з: 06.08.19
Подякував: 641 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 08:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:у меня нет семейного врача, и у участкового ни разу не был

А, так ты ещё и ас самолечения. Замечательно.

I'd say ass ))) тіпічний зефіл ))))
change_pm
 
Повідомлень: 2835
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 08:37

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:у меня нет семейного врача, и у участкового ни разу не был

А, так ты ещё и ас самолечения. Замечательно.


Замечательно)))
Заменяю семейного врача всем родственникам, и уже долгие годы, и очень успешно, все очень довольны, звонят консультируются постоянно, если я вижу, что назревает сложный случай, сразу даю координаты нужного проверенного узкопрофильного врача, а не какого-то малограмотного кадра.
Ты просто уверен, что все тупые вокруг и ничего не понимают и не знают )))
Я вообще то когда-то сдавал на отлично экзамены по анатомии человека, физиологии человека, микробиологии, вирусологии, биохимии, генетике и тд. Было давно, но база осталась навсегда.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19875
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4751 раз.
Подякували: 7486 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 08:37

  change_pm написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:у меня нет семейного врача, и у участкового ни разу не был

А, так ты ещё и ас самолечения. Замечательно.

I'd say ass ))) тіпічний зефіл ))))


Не надо хамить.
Тут уже есть один американский прапорщик, не хватало еще одного с сапожным юмором )))
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19875
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4751 раз.
Подякували: 7486 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:49

Саксония-Анхальт - первая федеральная земля Германии, которая облегчила жизнь людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Путешественникам, которые сделали прививку, не нужно будет проходить обязательный карантин после возвращения из зон риска.

Интересно, у них есть еще какой-то обязательный карантин, и что у нас такое есть ?
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19875
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4751 раз.
Подякували: 7486 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:35

  freeze написав:
  andrein написав:
  edvardd написав:США - 1.2млн. введенных доз вакцины за сутки

Первый в мире массовый эксперимент над людьми с измененным сознанием.
:)


Возможен известный эффект матрицы, люди с изменённым сознанием уверены, что сознание изменено у других.
Никогда нельзя быть полностью уверенным - ты живешь рядом с измененной реальностью, или измененная реальность живет в тебе.

Люди верят телеящику, а не своим глазам. Верят в Голобородько и в вирус, который крадётся по-пятам. Это как про суслика - его не видно, но он есть. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2596259725982599
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: justit, patrikk, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7353 1717824
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 11:47
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28495)
13.01.2021 10:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.