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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 січ, 2021 08:21
freeze написав:
у меня нет семейного врача, и у участкового ни разу не был
А, так ты ещё и ас самолечения. Замечательно.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 08:35
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
у меня нет семейного врача, и у участкового ни разу не был
А, так ты ещё и ас
самолечения. Замечательно.
I'd say ass ))) тіпічний зефіл ))))
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change_pm
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Додано: Сер 13 січ, 2021 08:37
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
у меня нет семейного врача, и у участкового ни разу не был
А, так ты ещё и ас самолечения. Замечательно.
Замечательно)))
Заменяю семейного врача всем родственникам, и уже долгие годы, и очень успешно, все очень довольны, звонят консультируются постоянно, если я вижу, что назревает сложный случай, сразу даю координаты нужного проверенного узкопрофильного врача, а не какого-то малограмотного кадра.
Ты просто уверен, что все тупые вокруг и ничего не понимают и не знают )))
Я вообще то когда-то сдавал на отлично экзамены по анатомии человека, физиологии человека, микробиологии, вирусологии, биохимии, генетике и тд. Было давно, но база осталась навсегда.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 08:37
change_pm написав: vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
у меня нет семейного врача, и у участкового ни разу не был
А, так ты ещё и ас
самолечения. Замечательно.
I'd say ass ))) тіпічний зефіл ))))
Не надо хамить.
Тут уже есть один американский прапорщик, не хватало еще одного с сапожным юмором )))
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freeze
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Додано: Сер 13 січ, 2021 09:49
Саксония-Анхальт - первая федеральная земля Германии, которая облегчила жизнь людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Путешественникам, которые сделали прививку, не нужно будет проходить обязательный карантин после возвращения из зон риска.
Интересно, у них есть еще какой-то обязательный карантин, и что у нас такое есть ?
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Додано: Сер 13 січ, 2021 10:35
freeze написав: andrein написав: edvardd написав:
США - 1.2млн. введенных доз вакцины за сутки
Первый в мире массовый эксперимент над людьми с измененным сознанием.
Возможен известный эффект матрицы, люди с изменённым сознанием уверены, что сознание изменено у других.
Никогда нельзя быть полностью уверенным - ты живешь рядом с измененной реальностью, или измененная реальность живет в тебе.
Люди верят телеящику, а не своим глазам. Верят в Голобородько и в вирус, который крадётся по-пятам. Это как про суслика - его не видно, но он есть.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 10:43
freeze написав:
и очень успешно, все
очень довольны
Ну это
тоже звучит слишком самоуверенно (?)
p.s. Люди привыкли хвалить дельфинов за то,
что те в открытом море помогают не утонуть, помогая человеку держаться на поверхности и толкая к берегу.
Почему хвалят? Да потому, что спасшиеся-то рассказывают кто им помог.
Однако те, кого дельфины толкали в другую сторону не принимают участия в обсуждении...
(с) Не мое
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Додано: Сер 13 січ, 2021 10:49
justit написав: freeze написав:
и очень успешно, все
очень довольны
Ну это
тоже звучит слишком самоуверенно (?)
p.s. Люди привыкли хвалить дельфинов за то,
что те в открытом море помогают не утонуть, помогая человеку держаться на поверхности и толкая к берегу.
Почему хвалят? Да потому, что спасшиеся-то рассказывают кто им помог.
Однако те, кого дельфины толкали в другую сторону не принимают участия в обсуждении...
(с) Не мое
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Додано: Сер 13 січ, 2021 10:53
"Даже мысли нет такой". Степанов отрекся от идеи продлить локдаун после 24 января
Тяжелая наркомания
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Додано: Сер 13 січ, 2021 10:54
freeze написав:
Если по поводу вакцинации, то уже очевидный провал этого, как модно говорить сейчас в Офисе президента, кейса или трека, связан с полной некомпетентностью руководства. Переговорами, предзаказами вакцин надо было заниматься еще летом, как хоть немного думающие руководители большинства других стран. А не в декабре, как мало думающие. Когда уже всё зарезервировано на полгода вперёд.
В результате в том же Израиле или Эмиратах весной практически забудут об эпидемии, а у нас эффект от вакцинации, плюс как всегда коряво всё организуют, будет в лучшем случае осенью.
+ Через пару-тройку месяцев скорее всего встанет в полный рост вопрос допуска невакцинированных иностранцев в страны евросоюза и самолеты.
И нам четко укажут на наше место в рейтинге отсталых стран.
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