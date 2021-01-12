freeze написав:

Если по поводу вакцинации, то уже очевидный провал этого, как модно говорить сейчас в Офисе президента, кейса или трека, связан с полной некомпетентностью руководства. Переговорами, предзаказами вакцин надо было заниматься еще летом, как хоть немного думающие руководители большинства других стран. А не в декабре, как мало думающие. Когда уже всё зарезервировано на полгода вперёд.В результате в том же Израиле или Эмиратах весной практически забудут об эпидемии, а у нас эффект от вакцинации, плюс как всегда коряво всё организуют, будет в лучшем случае осенью.