RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2598259926002601>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 114
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"В Молдове в начале февраля начнется вакцинация против коронавируса. Гражданам будут делать прививки препаратом от компаний Pfizer и BioNTech

Как отмечается, вакцина от Pfizer будет бесплатной для всего населения страны. Власти закупят ее за счет госсредств в результате двухсторонних переговоров."

https://news.liga.net/world/news/moldov ... erbiontech
_Mykola_
 
Повідомлень: 4101
З нами з: 09.02.09
Подякував: 598 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:02

  freeze написав:
  andrein написав:
  edvardd написав:США - 1.2млн. введенных доз вакцины за сутки

Первый в мире массовый эксперимент над людьми с измененным сознанием.
:)


Возможен известный эффект матрицы, люди с изменённым сознанием уверены, что сознание изменено у других.
Никогда нельзя быть полностью уверенным - ты живешь рядом с измененной реальностью, или измененная реальность живет в тебе.

Становится не смешно.
Сегодня узнал, что с Теплоэнерго и т.д., а также ЖЭКов начали увольняться слесаря и т.п. старшего возраста.
Боятся будущей принудительной вакцинации ... с чипами.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23610
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1964 раз.
Подякували: 3200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:03

  justit написав:
  freeze написав:и очень успешно, все очень довольны


Ну это тоже звучит слишком самоуверенно (?)


Это для вас звучит так, а для всех моих родственников звучит иначе, у большей части даже так называемых семейных врачей нет, и так есть с кем посоветоваться ))

Я же не призываю, чтобы вы консультировались со своим условным племянником, вы же сами решаете, что делать, и насколько считаете грамотным в этом вопросе своего племянника.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19880
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4753 раз.
Подякували: 7487 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:03

  detroytred написав:Становится не смешно.
Сегодня узнал, что с Теплоэнерго и т.д., а также ЖЭКов начали увольняться слесаря и т.п. старшего возраста.
Боятся будущей принудительной вакцинации ... с чипами.

Бред.
Во-первых, принудительной не будет, во-вторых, вакцина в Украине появится нескоро.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4101
З нами з: 09.02.09
Подякував: 598 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:22

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Становится не смешно.
Сегодня узнал, что с Теплоэнерго и т.д., а также ЖЭКов начали увольняться слесаря и т.п. старшего возраста.
Боятся будущей принудительной вакцинации ... с чипами.

Бред.
Во-первых, принудительной не будет, во-вторых, вакцина в Украине появится нескоро.

Я указал на следствие.
То, что чипы и т.п. - бред это разумеется, само собой.
Будет ли не будет вакцинация добровольно-принудительной в каждом отдельном случае-месте -- это ещё вопрос. Огромный вопрос. На местах каждый нагибает работяг, как захочет. и

Но речь была о том, что если старые работники будут продолжать увольняться по данной причине, то это уже проблема для всех.

Правданеправда не гарантирую, но сегодня утром на это мне поскаржилася начальница этих работников.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23610
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1964 раз.
Подякували: 3200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:39

  freeze написав:Я же не призываю, чтобы вы консультировались со своим условным племянником, вы же сами решаете, что делать, и насколько считаете грамотным в этом вопросе своего племянника.


+500

Однако месяц ранее Вы писали, что у Вас профильное медобразование, но давно не практикуете.
То есть род занятий совершенно иной (вроде).

Собственно только по этой причине это звучит как: "У меня сгорел утюг - почини! Что? Ты же программист, как так не можешь?" :)

Шучу....
justit
 
Повідомлень: 5009
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:43

  detroytred написав:То, что чипы и т.п. - бред это разумеется, само собой.


А предположим, что не бред.
И?
Кто сказал, что чип это плохо?
Чем плохо?

Кстати реальный случай.
Дама пошла по грибы в лес.
Через 10 часов родственники забеспокоились.
Нашли только на следующий день.
Сердечный приступ, можно было спасти, если б не 30 часов пролежала.
А чип бы сигнал послал "я тут, мне плохо"
justit
 
Повідомлень: 5009
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:47

  _Mykola_ написав:"В Молдове в начале февраля начнется вакцинация против коронавируса. Гражданам будут делать прививки препаратом от компаний Pfizer и BioNTech

Как отмечается, вакцина от Pfizer будет бесплатной для всего населения страны. Власти закупят ее за счет госсредств в результате двухсторонних переговоров."

https://news.liga.net/world/news/moldov ... erbiontech

Пару недель назад встречал инфо, что Румыния будет прививать своих граждан, и иностранцев 1 линии родства, бесплатно, пфайзером.

Может кому надо :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13789
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7526 раз.
Подякували: 3615 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:49

  justit написав:Собственно только по этой причине это звучит как: "У меня сгорел утюг - почини! Что? Ты же программист, как так не можешь?" :)

Шучу....

А в чем проблема починки утюга, если не сгорела электроника или тен?
Половина неисправностей в бытовой технике это простое механическое отсутствие контактов или то что сразу видно - обуглившееся или перетертое.
Сейчас уже есть куча малая сайтов с запчастями.
И даже в Евросоюзе приняли норму по ремонтопригодности техники и обязали производителей давать в общий доступ инструкции по ремонту, диагностике и 10 лет обеспечивать запчасти. Например 90% поломок в посудомойках связано с циркуляционными моторами в которых вырабатываются графитовые подшипники, которые меняются на раз (даже в "неразборных" вариантах моторов) и стоят пару сотен гривен, а не пару тысяч за новый мотор, который так же выйдет из строя по той же причине за пару тройку лет.

И, наблюдается тенденция к тому что техника 5-7 летней давности гораздо более надежная и удобная чем современная техника того же проиводителя. :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 4101
З нами з: 09.02.09
Подякував: 598 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:А предположим, что не бред.
И?
Кто сказал, что чип это плохо?
Чем плохо?

Кстати реальный случай.
Дама пошла по грибы в лес.
Через 10 часов родственники забеспокоились.
Нашли только на следующий день.
Сердечный приступ, можно было спасти, если б не 30 часов пролежала.
А чип бы сигнал послал "я тут, мне плохо"

Ви плутаєте активні чіпи з пасивними. Якщо заблукав, чи викрали, треба активний чіп, з батарейкою, а такий вживляти ніхто не буде, бо батарейки (крім ядерних) швидко сідають. Простіше телефон носити, з GPS.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11477
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2598259926002601>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7354 1717870
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 12:02
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28501)
13.01.2021 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.