Как отмечается, вакцина от Pfizer будет бесплатной для всего населения страны. Власти закупят ее за счет госсредств в результате двухсторонних переговоров."
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Додано: Сер 13 січ, 2021 10:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"В Молдове в начале февраля начнется вакцинация против коронавируса. Гражданам будут делать прививки препаратом от компаний Pfizer и BioNTech
Как отмечается, вакцина от Pfizer будет бесплатной для всего населения страны. Власти закупят ее за счет госсредств в результате двухсторонних переговоров."
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:02
Становится не смешно.
Сегодня узнал, что с Теплоэнерго и т.д., а также ЖЭКов начали увольняться слесаря и т.п. старшего возраста.
Боятся будущей принудительной вакцинации ... с чипами.
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:03
Это для вас звучит так, а для всех моих родственников звучит иначе, у большей части даже так называемых семейных врачей нет, и так есть с кем посоветоваться ))
Я же не призываю, чтобы вы консультировались со своим условным племянником, вы же сами решаете, что делать, и насколько считаете грамотным в этом вопросе своего племянника.
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:03
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:22
Я указал на следствие.
То, что чипы и т.п. - бред это разумеется, само собой.
Будет ли не будет вакцинация добровольно-принудительной в каждом отдельном случае-месте -- это ещё вопрос. Огромный вопрос. На местах каждый нагибает работяг, как захочет. и
Но речь была о том, что если старые работники будут продолжать увольняться по данной причине, то это уже проблема для всех.
Правданеправда не гарантирую, но сегодня утром на это мне поскаржилася начальница этих работников.
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:39
+500
Однако месяц ранее Вы писали, что у Вас профильное медобразование, но давно не практикуете.
То есть род занятий совершенно иной (вроде).
Собственно только по этой причине это звучит как: "У меня сгорел утюг - почини! Что? Ты же программист, как так не можешь?"
Шучу....
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:43
А предположим, что не бред.
И?
Кто сказал, что чип это плохо?
Чем плохо?
Кстати реальный случай.
Дама пошла по грибы в лес.
Через 10 часов родственники забеспокоились.
Нашли только на следующий день.
Сердечный приступ, можно было спасти, если б не 30 часов пролежала.
А чип бы сигнал послал "я тут, мне плохо"
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:47
Пару недель назад встречал инфо, что Румыния будет прививать своих граждан, и иностранцев 1 линии родства, бесплатно, пфайзером.
Может кому надо
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:49
А в чем проблема починки утюга, если не сгорела электроника или тен?
Половина неисправностей в бытовой технике это простое механическое отсутствие контактов или то что сразу видно - обуглившееся или перетертое.
Сейчас уже есть куча малая сайтов с запчастями.
И даже в Евросоюзе приняли норму по ремонтопригодности техники и обязали производителей давать в общий доступ инструкции по ремонту, диагностике и 10 лет обеспечивать запчасти. Например 90% поломок в посудомойках связано с циркуляционными моторами в которых вырабатываются графитовые подшипники, которые меняются на раз (даже в "неразборных" вариантах моторов) и стоят пару сотен гривен, а не пару тысяч за новый мотор, который так же выйдет из строя по той же причине за пару тройку лет.
И, наблюдается тенденция к тому что техника 5-7 летней давности гораздо более надежная и удобная чем современная техника того же проиводителя.
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ви плутаєте активні чіпи з пасивними. Якщо заблукав, чи викрали, треба активний чіп, з батарейкою, а такий вживляти ніхто не буде, бо батарейки (крім ядерних) швидко сідають. Простіше телефон носити, з GPS.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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