Додано: Сер 13 січ, 2021 11:49

justit написав: Собственно только по этой причине это звучит как: "У меня сгорел утюг - почини! Что? Ты же программист, как так не можешь?"



Шучу.... Собственно только по этой причине это звучит как: "У меня сгорел утюг - почини! Что? Ты же программист, как так не можешь?"Шучу....

А в чем проблема починки утюга, если не сгорела электроника или тен?Половина неисправностей в бытовой технике это простое механическое отсутствие контактов или то что сразу видно - обуглившееся или перетертое.Сейчас уже есть куча малая сайтов с запчастями.И даже в Евросоюзе приняли норму по ремонтопригодности техники и обязали производителей давать в общий доступ инструкции по ремонту, диагностике и 10 лет обеспечивать запчасти. Например 90% поломок в посудомойках связано с циркуляционными моторами в которых вырабатываются графитовые подшипники, которые меняются на раз (даже в "неразборных" вариантах моторов) и стоят пару сотен гривен, а не пару тысяч за новый мотор, который так же выйдет из строя по той же причине за пару тройку лет.И, наблюдается тенденция к тому что техника 5-7 летней давности гораздо более надежная и удобная чем современная техника того же проиводителя.