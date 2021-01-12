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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2598259926002601

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 114
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:53

  detroytred написав:Становится не смешно.
Сегодня узнал, что с Теплоэнерго и т.д., а также ЖЭКов начали увольняться слесаря и т.п. старшего возраста.
Боятся будущей принудительной вакцинации ... с чипами.

Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.
Востаннє редагувалось andrein в Сер 13 січ, 2021 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:А чип бы сигнал послал "я тут, мне плохо"

Только в дешевых детективах и ненаучной фантастике.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:01

  andrein написав:Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.

Почему/кто сказал?
Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:02

  justit написав:Однако месяц ранее Вы писали, что у Вас профильное медобразование, но давно не практикуете.


Не писал такого, занимался на кафедре вирусологии и микробиологии в университете, это да.
Но не в медине.
Честно говоря сейчас жалею, что когда-то сделал неправильный выбор, и не пошёл в медицину. Жалко нет второй жизни, когда можно исправить ошибки первой (((
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:06

  _hunter написав:
  andrein написав:Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.

Почему/кто сказал?
Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???


Этот вопрос всегда ставил антивакцинаторов в тупик. :roll:
Убитую бешеную собаку, они по аналогии, явно боятся гораздо больше, чем живую бешеную собаку, тявкующую на них с капающей слюной. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:12

  _hunter написав:
  andrein написав:Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.

Почему/кто сказал?
Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???

А зачем я сам себе буду вирус вводить, даже если он деактивированный. Я что от этого здоровее и выносливей стану. Зачем ?
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