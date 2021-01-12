|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:53
detroytred написав:
Становится не смешно.
Сегодня узнал, что с Теплоэнерго и т.д., а также ЖЭКов начали увольняться слесаря и т.п. старшего возраста.
Боятся будущей принудительной вакцинации ... с чипами.
Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.
Востаннє редагувалось andrein
в Сер 13 січ, 2021 11:53, всього редагувалось 1 раз.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 1036
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:53
justit написав:
А чип бы сигнал послал "я тут, мне плохо"
Только в дешевых детективах и ненаучной фантастике.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2700
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 425 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:01
andrein написав:
Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида
, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.
Почему/кто сказал?
Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3418
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:02
justit написав:
Однако месяц ранее Вы писали, что у Вас профильное медобразование, но давно не практикуете.
Не писал такого, занимался на кафедре вирусологии и микробиологии в университете, это да.
Но не в медине.
Честно говоря сейчас жалею, что когда-то сделал неправильный выбор, и не пошёл в медицину. Жалко нет второй жизни, когда можно исправить ошибки первой (((
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19880
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4753 раз.
- Подякували: 7487 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
1
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:06
_hunter написав: andrein написав:
Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида
, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.
Почему/кто сказал?
Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???
Этот вопрос всегда ставил антивакцинаторов в тупик.
Убитую бешеную собаку, они по аналогии, явно боятся гораздо больше, чем живую бешеную собаку, тявкующую на них с капающей слюной.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19880
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4753 раз.
- Подякували: 7487 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
1
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:12
_hunter написав: andrein написав:
Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида
, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.
Почему/кто сказал?
Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???
А зачем я сам себе буду вирус вводить, даже если он деактивированный. Я что от этого здоровее и выносливей стану. Зачем ?
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 1036
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7354
|1717871
|
Сер 13 січ, 2021 12:02
ЛОБ
|