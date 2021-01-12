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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2600260126022603>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 114
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:22

  andrein написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Этот вопрос всегда ставил антивакцинаторов в тупик.

По-суті, вони не вакцини бояться, чи хвороби, а примусу. Хвороба малоймовірна, а примусову вакцинацію не уникнути. Тому вони щеплень більше бояться, ніж хворобу.
Навіть пандемія їх не переконає, хіба що якась нова чума, з такою ж смертністю.

Где пандемия ? За год от ковида в Украине умерло ровно в 2 раза больше людей, чем за это же время добровольно вышло в окно.
Вероятность умереть от ковида примерно такая же , как погибнуть на улице от упавшего на голову суицидника.

Вся рада переболела по 2 раза - и ни одного трупа (ну кроме огнестрела в голову)
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:Где пандемия ? За год от ковида в Украине умерло ровно в 2 раза больше людей, чем за это же время добровольно вышло в окно.

Де війна на Донбасі, про яку кожен день триндить Медведчук?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:24

  lapay написав:
  andrein написав:Где пандемия ? За год от ковида в Украине умерло ровно в 2 раза больше людей, чем за это же время добровольно вышло в окно.

Де війна на Донбасі, про яку кожен день триндить Медведчук?

Это Медведчук про неё трындит кожен день? А не птн? :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:24

  freeze написав:
  andrein написав:А зачем я сам себе буду вирус вводить, даже если он деактивированный. Я что от этого здоровее и выносливей стану. Зачем ?


Так не вводите себе. Как будто за вами кто-то со шприцем бегает.

Но справку опять купить придется. :)
Задолбало постоянно откупаться от людей, которые мне типа хотят добра.
:)
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Это Медведчук про неё трындит кожен день? А не птн?

Так перший шістка другого і як попка, все за ним повторює.
Якщо серйозно, то ковіддісіденти не можуть об'єктивно оцінити інформацію, проаналізувати причинно-наслідковий зв'язок, і тому слово дисідент цілком логічно замінити на слово ідіот, на яке вони ображаються. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:30

  andrein написав:
  freeze написав:
  andrein написав:А зачем я сам себе буду вирус вводить, даже если он деактивированный. Я что от этого здоровее и выносливей стану. Зачем ?


Так не вводите себе. Как будто за вами кто-то со шприцем бегает.

Но справку опять купить придется. :)
Задолбало постоянно откупаться от людей, которые мне типа хотят добра.
:)


Да и справку не покупайте, у вас постоянные проблемы на дворе, хотя у нас ни вакцин, ни справок в стране нет. Решайте проблемы по мере их реального поступления, а то так можно и здоровье на волнении потерять без всякого коронавируса и вакцинации.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:48

  freeze написав:
Да и справку не покупайте, у вас постоянные проблемы на дворе, хотя у нас ни вакцин, ни справок в стране нет. Решайте проблемы по мере их реального поступления, а то так можно и здоровье на волнении потерять без всякого коронавируса и вакцинации.

Это точно. Тот бред , который сейчас происходит во всем мире, можно будет реально оценить лет через 5, не раньше.
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:59

  freeze написав:
  _hunter написав:
  andrein написав:Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.

Почему/кто сказал?
Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???


Этот вопрос всегда ставил антивакцинаторов в тупик. :roll:
Убитую бешеную собаку, они по аналогии, явно боятся гораздо больше, чем живую бешеную собаку, тявкующую на них с капающей слюной. :wink:

Почему обсуждение сведено к технологии инактивированной вакцины ? Есть еще аттенуированные, ДНК- и РНК-вакцины, векторные. Пример с убитой собакой частный случай из других вариантов.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:59

  andrein написав:
  freeze написав:
Да и справку не покупайте, у вас постоянные проблемы на дворе, хотя у нас ни вакцин, ни справок в стране нет. Решайте проблемы по мере их реального поступления, а то так можно и здоровье на волнении потерять без всякого коронавируса и вакцинации.

Это точно. Тот бред , который сейчас происходит во всем мире, можно будет реально оценить лет через 5, не раньше.

А что оценивать?
Оцените промо-кампании предыдущих гриппов, SARS, MERS и т.п.

История с "гриппом со вкусом свинины" (вакцина в Германии, наш тамифлю) - очень показательна.
Схема всегда одна и та же. Только с каждым разом размах побольше
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:04

  tumos написав:Почему обсуждение сведено к технологии инактивированной вакцины ? Есть еще аттенуированные, ДНК- и РНК-вакцины, векторные. Пример с убитой собакой частный случай из других вариантов.


Вероятно потому, что заключен договор на поставку именно инактивированной вакцины в Украину, других пока не предвидется.
А вообще, думаю, что антивакцинаторам нет никакой разницы между векторной, пептидной, РНК-вой или инактивированной вакцинами. Это вопрос Веры, а Вера иррациональна.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 13 січ, 2021 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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