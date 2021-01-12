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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2600260126022603

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 114
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:10

  Вкладчик1234 написав:
  andrein написав:
  freeze написав:
Да и справку не покупайте, у вас постоянные проблемы на дворе, хотя у нас ни вакцин, ни справок в стране нет. Решайте проблемы по мере их реального поступления, а то так можно и здоровье на волнении потерять без всякого коронавируса и вакцинации.

Это точно. Тот бред , который сейчас происходит во всем мире, можно будет реально оценить лет через 5, не раньше.

А что оценивать?
Оцените промо-кампании предыдущих гриппов, SARS, MERS и т.п.

История с "гриппом со вкусом свинины" (вакцина в Германии, наш тамифлю) - очень показательна.
Схема всегда одна и та же. Только с каждым разом размах побольше

Китай, как основной участник короно-спектакля, поднял в 2020 кучу бабла, впарив по 3-ой цене все свои ноутбуки, пылившиеся на складах. :)
А наши учителя и представить себе не могли раньше, что придется тратить две-три зарплаты на покупку ноутбука для дистанционки. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:17

  _Mykola_ написав:А в чем проблема починки утюга, если не сгорела электроника или тен?


Проблемы так же и с КОВИД нет, если только человек не умер. :?
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:21

  lapay написав:
Ви плутаєте активні чіпи з пасивними. Якщо заблукав, чи викрали, треба активний чіп, з батарейкою, а такий вживляти ніхто не буде, бо батарейки (крім ядерних) швидко сідають. Простіше телефон носити, з GPS.


Звідки інфа? :mrgreen:

p.s. телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі :D
Це як окремі віруючі відмовляються від коду, бо то цифри від лукавого, але смартфонами та паспортом користуються :D

p.p.s. У описаній ситуації телефон з GPS не допоможе. :x
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:21

  andrein написав:
  _hunter написав:
  andrein написав:Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.

Почему/кто сказал?
Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???

А зачем я сам себе буду вирус вводить, даже если он деактивированный. Я что от этого здоровее и выносливей стану. Зачем ?

Вот сейчас вообще не понял: у вас перед заражением кто-то разрешение спрашивать будет?.. -- мимо носитель пройдет и "введете".
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:22

  vitaliy_berdinskikh написав:Только в дешевых детективах и ненаучной фантастике.


А в матрице? :D
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:24

  freeze написав:Жалко нет второй жизни, когда можно исправить ошибки первой (((


“I will see you in another life, when we are both cats” (c) Vanilla Sky :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:24

  tumos написав:
  freeze написав:
  _hunter написав:Почему/кто сказал?
Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???


Этот вопрос всегда ставил антивакцинаторов в тупик. :roll:
Убитую бешеную собаку, они по аналогии, явно боятся гораздо больше, чем живую бешеную собаку, тявкующую на них с капающей слюной. :wink:

Почему обсуждение сведено к технологии инактивированной вакцины ? Есть еще аттенуированные, ДНК- и РНК-вакцины, векторные. Пример с убитой собакой частный случай из других вариантов.

Потому что она есть: если боитесь "колдунской" векторной -- всегда можно "уколоться" абсолютно безопасной инактивированной.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:28

  andrein написав:кучу бабла, впарив по 3-ой цене все свои ноутбуки, пылившиеся на складах. :)
А наши учителя и представить себе не могли раньше, что придется тратить две-три зарплаты на покупку ноутбука для дистанционки. :)


Всегда были и будут люди, готовые купить хлам, но в магазине (там же гарантия) и 3-ю цену.

Китай тут ни при чем
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:41

  justit написав:
  andrein написав:кучу бабла, впарив по 3-ой цене все свои ноутбуки, пылившиеся на складах. :)
А наши учителя и представить себе не могли раньше, что придется тратить две-три зарплаты на покупку ноутбука для дистанционки. :)


Всегда были и будут люди, готовые купить хлам, но в магазине (там же гарантия) и 3-ю цену.

Китай тут ни при чем

А что учителям надо было у наркоманов ворованные ноутбуки покупать ? :)
andrein
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