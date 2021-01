Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 114 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 36 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 51 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 114 Додано: Сер 13 січ, 2021 13:10 Вкладчик1234 написав: andrein написав: freeze написав:

Да и справку не покупайте, у вас постоянные проблемы на дворе, хотя у нас ни вакцин, ни справок в стране нет. Решайте проблемы по мере их реального поступления, а то так можно и здоровье на волнении потерять без всякого коронавируса и вакцинации.

Да и справку не покупайте, у вас постоянные проблемы на дворе, хотя у нас ни вакцин, ни справок в стране нет. Решайте проблемы по мере их реального поступления, а то так можно и здоровье на волнении потерять без всякого коронавируса и вакцинации. Да и справку не покупайте, у вас постоянные проблемы на дворе, хотя у нас ни вакцин, ни справок в стране нет. Решайте проблемы по мере их реального поступления, а то так можно и здоровье на волнении потерять без всякого коронавируса и вакцинации.

Это точно. Тот бред , который сейчас происходит во всем мире, можно будет реально оценить лет через 5, не раньше. Это точно. Тот бред , который сейчас происходит во всем мире, можно будет реально оценить лет через 5, не раньше.

А что оценивать?

Оцените промо-кампании предыдущих гриппов, SARS, MERS и т.п.



История с "гриппом со вкусом свинины" (вакцина в Германии, наш тамифлю) - очень показательна.

Китай, как основной участник короно-спектакля, поднял в 2020 кучу бабла, впарив по 3-ой цене все свои ноутбуки, пылившиеся на складах.

Китай, как основной участник короно-спектакля, поднял в 2020 кучу бабла, впарив по 3-ой цене все свои ноутбуки, пылившиеся на складах.
А наши учителя и представить себе не могли раньше, что придется тратить две-три зарплаты на покупку ноутбука для дистанционки.

А в чем проблема починки утюга, если не сгорела электроника или тен?

Проблемы так же и с КОВИД нет, если только человек не умер.



Ви плутаєте активні чіпи з пасивними. Якщо заблукав, чи викрали, треба активний чіп, з батарейкою, а такий вживляти ніхто не буде, бо батарейки (крім ядерних) швидко сідають. Простіше телефон носити, з GPS.

Ви плутаєте активні чіпи з пасивними. Якщо заблукав, чи викрали, треба активний чіп, з батарейкою, а такий вживляти ніхто не буде, бо батарейки (крім ядерних) швидко сідають. Простіше телефон носити, з GPS. Ви плутаєте активні чіпи з пасивними. Якщо заблукав, чи викрали, треба активний чіп, з батарейкою,, бо батарейки (крім ядерних) швидко сідають. Простіше телефон носити, з GPS.



Звідки інфа?



p.s. телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі

Це як окремі віруючі відмовляються від коду, бо то цифри від лукавого, але смартфонами та паспортом користуються



Звідки інфа?

p.s. телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі

Це як окремі віруючі відмовляються від коду, бо то цифри від лукавого, але смартфонами та паспортом користуються

p.p.s. У описаній ситуації телефон з GPS не допоможе.

Почему/кто сказал?

Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного??? Почему/кто сказал?Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???

А зачем я сам себе буду вирус вводить, даже если он деактивированный. Я что от этого здоровее и выносливей стану. Зачем ? , даже если он деактивированный. Я что от этого здоровее и выносливей стану. Зачем ?

Вот сейчас вообще не понял: у вас перед заражением кто-то разрешение спрашивать будет?.. -- мимо носитель пройдет и "введете".



А в матрице?



"I will see you in another life, when we are both cats" (c) Vanilla Sky

Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного??? Почему/кто сказал?Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???



Этот вопрос всегда ставил антивакцинаторов в тупик.

Убитую бешеную собаку, они по аналогии, явно боятся гораздо больше, чем живую бешеную собаку, тявкующую на них с капающей слюной. Этот вопрос всегда ставил антивакцинаторов в тупик.Убитую бешеную собаку, они по аналогии, явно боятся гораздо больше, чем живую бешеную собаку, тявкующую на них с капающей слюной.

Почему обсуждение сведено к технологии инактивированной вакцины ? Есть еще аттенуированные, ДНК- и РНК-вакцины, векторные. Пример с убитой собакой частный случай из других вариантов. Почему обсуждение сведено к технологии инактивированной вакцины ? Есть еще аттенуированные, ДНК- и РНК-вакцины, векторные. Пример с убитой собакой частный случай из других вариантов.

Потому что она есть: если боитесь "колдунской" векторной -- всегда можно "уколоться" абсолютно безопасной инактивированной.

А наши учителя и представить себе не могли раньше, что придется тратить две-три зарплаты на покупку ноутбука для дистанционки. кучу бабла, впарив по 3-ой цене все свои ноутбуки, пылившиеся на складах.А наши учителя и представить себе не могли раньше, что придется тратить две-три зарплаты на покупку ноутбука для дистанционки.



Всегда были и будут люди, готовые купить хлам, но в магазине (там же гарантия) и 3-ю цену.



Китай тут ни при чем Всегда были и будут люди, готовые купить хлам, но в магазине (там же гарантия) и 3-ю цену.Китай тут ни при чем justit Повідомлень: 5014 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1549 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 13:41 justit написав: andrein написав: кучу бабла, впарив по 3-ой цене все свои ноутбуки, пылившиеся на складах.

А наши учителя и представить себе не могли раньше, что придется тратить две-три зарплаты на покупку ноутбука для дистанционки. кучу бабла, впарив по 3-ой цене все свои ноутбуки, пылившиеся на складах.А наши учителя и представить себе не могли раньше, что придется тратить две-три зарплаты на покупку ноутбука для дистанционки.



Всегда были и будут люди, готовые купить хлам, но в магазине (там же гарантия) и 3-ю цену.



Китай тут ни при чем Всегда были и будут люди, готовые купить хлам, но в магазине (там же гарантия) и 3-ю цену.Китай тут ни при чем

А что учителям надо было у наркоманов ворованные ноутбуки покупать ?

