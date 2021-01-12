freeze написав: Да и справку не покупайте, у вас постоянные проблемы на дворе, хотя у нас ни вакцин, ни справок в стране нет. Решайте проблемы по мере их реального поступления, а то так можно и здоровье на волнении потерять без всякого коронавируса и вакцинации.
Это точно. Тот бред , который сейчас происходит во всем мире, можно будет реально оценить лет через 5, не раньше.
А что оценивать? Оцените промо-кампании предыдущих гриппов, SARS, MERS и т.п.
История с "гриппом со вкусом свинины" (вакцина в Германии, наш тамифлю) - очень показательна. Схема всегда одна и та же. Только с каждым разом размах побольше
Китай, как основной участник короно-спектакля, поднял в 2020 кучу бабла, впарив по 3-ой цене все свои ноутбуки, пылившиеся на складах. А наши учителя и представить себе не могли раньше, что придется тратить две-три зарплаты на покупку ноутбука для дистанционки.
lapay написав: Ви плутаєте активні чіпи з пасивними. Якщо заблукав, чи викрали, треба активний чіп, з батарейкою, а такий вживляти ніхто не буде, бо батарейки (крім ядерних) швидко сідають. Простіше телефон носити, з GPS.
Звідки інфа?
p.s. телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі Це як окремі віруючі відмовляються від коду, бо то цифри від лукавого, але смартфонами та паспортом користуються
p.p.s. У описаній ситуації телефон з GPS не допоможе.
andrein написав:Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.
Почему/кто сказал? Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???
А зачем я сам себе буду вирус вводить, даже если он деактивированный. Я что от этого здоровее и выносливей стану. Зачем ?
Вот сейчас вообще не понял: у вас перед заражением кто-то разрешение спрашивать будет?.. -- мимо носитель пройдет и "введете".
andrein написав:кучу бабла, впарив по 3-ой цене все свои ноутбуки, пылившиеся на складах. А наши учителя и представить себе не могли раньше, что придется тратить две-три зарплаты на покупку ноутбука для дистанционки.
Всегда были и будут люди, готовые купить хлам, но в магазине (там же гарантия) и 3-ю цену.
andrein написав:кучу бабла, впарив по 3-ой цене все свои ноутбуки, пылившиеся на складах. А наши учителя и представить себе не могли раньше, что придется тратить две-три зарплаты на покупку ноутбука для дистанционки.
Всегда были и будут люди, готовые купить хлам, но в магазине (там же гарантия) и 3-ю цену.
Китай тут ни при чем
А что учителям надо было у наркоманов ворованные ноутбуки покупать ?