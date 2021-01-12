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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2601260226032604

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 114
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:12

  andrein написав:Розроблена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина CoronaVac захищає від COVID-19 всього на 50,4%. Цей показник є значно нижчим за оголошені раніше 78%.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що нові дані базуються на проміжних результатах III фази клінічних випробувань CoronaVac у Бразилії.

Чудо-вакцина, поможет конечно, но хрен знает кому именно. :)

Да, и Китай тут не причем ! Продавать фуфло-вакцины не выгодно.

Не думаю, что так все плохо. При 50% китайцы даже не стали бы ее выпускать за пределы страны для исследований.
Конкуренция среди производителей вакцин, и как следствие заказная джинса.
На кону миллиарды долларов
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:19

  andrein написав:......
Чудо-вакцина, поможет конечно, но хрен знает кому именно. :)

Да, и Китай тут не причем ! Продавать фуфло-вакцины не выгодно.

Добросовестность здесь не причём. И мозги тоже.
Рикардо Паласиос, медицинский директор по клиническим исследованиям в Butantan, сказал во вторник, что новые результаты более низкой эффективности включают данные об этих «очень легких» случаях.

Частичное раскрытие информации об испытаниях вакцин в Китае во всем мире вызвало опасения, что они не являются объектом такого же общественного контроля, как альтернативы в США и Европе.

Паласиос и официальные лица правительства штата Сан-Паулу, которое финансирует Бутантан, подчеркнули хорошую новость о том, что ни один из добровольцев, которым была сделана прививка CoronaVac, не должен был быть госпитализирован с симптомами Covid-19.

Эксперты в области общественного здравоохранения заявили, что одно только это станет облегчением для бразильских больниц, которые терпят неудачу из-за растущего числа больных. Тем не менее, чтобы обуздать пандемию с помощью вакцины, допускающей так много легких случаев, потребуется больше времени.

https://www.theguardian.com/world/live/2021/jan/13/coronavirus-live-news-chinese-vaccine-50-effective-in-brazil-us-cdc-expands-pre-flight-covid-testing?page=with:block-5ffe39d78f08dc561ae90706#block-5ffe39d78f08dc561ae90706 - цитата в гугл-переводе.

А Андрейка, как всегда, даёт обрезанную цитату с https://coronavirus.tsn.ua/efektivna-vsogo-na-50-4-z-yavilisya-novi-dani-pro-kitaysku-vakcinu-vid-koronavirusu-yaku-pridbala-ukrayina-1704010.html. Причём, как всегда, без ссылки на источник.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

andrein написав:Розроблена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина CoronaVac захищає від COVID-19 всього на 50,4%. Цей показник є значно нижчим за оголошені раніше 78%.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що нові дані базуються на проміжних результатах III фази клінічних випробувань CoronaVac у Бразилії.

Чудо-вакцина, поможет конечно, но хрен знает кому именно. :)

Да, и Китай тут не причем ! Продавать фуфло-вакцины не выгодно.


Некоторые лекарства сертифицируются при эффективности 20 процентов, например, против ряда тяжелых болезней, и нет никаких протестов ))) Наоборот, куча благодарностей.
В конце концов снизить заболеваемость на 50 процентов и летальность на 100 процентов, это супер. Если по итогу будут умирать от ковида, только убежденные аетивакцинаторы, то это победа разума )
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:36

  freeze написав:.......
В конце концов снизить заболеваемость на 50 процентов и летальность на 100 процентов, это супер. Если по итогу будут умирать от ковида, только убежденные аетивакцинаторы, то это победа разума )

По бразильским данным на 100% снижается даже не летальность, а количество госпитализаций.

А Болсонару, который раньше вообще отрицал ковид, видимо, получил хорошую взятку от России и теперь агитирует против других.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  freeze написав:.......
В конце концов снизить заболеваемость на 50 процентов и летальность на 100 процентов, это супер. Если по итогу будут умирать от ковида, только убежденные аетивакцинаторы, то это победа разума )

По бразильским данным на 100% снижается даже не летальность, а количество госпитализаций.


Круто, делая вакцину человек точно уверен, что он не попадет в больницу.
Вакцина практически близка к идеалу, но для антивакцинаторов это фуфломицин ))
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Некоторые лекарства сертифицируются при эффективности 20 процентов, например, против ряда тяжелых болезней, и нет никаких протестов ))) Наоборот, куча благодарностей.
В конце концов снизить заболеваемость на 50 процентов и летальность на 100 процентов, это супер. Если по итогу будут умирать от ковида, только убежденные аетивакцинаторы, то это победа разума )

В принципі, тільки зараз, при масовій вакцинації, через півроку, можна буде оцінити реальну ефективність вакцини - 50% чи 90%. Теоретично, вакцина з конкретною мішенью (на частину віруса) більш ефективна, ніж на інактивований вірус, але це не означає, що не треба вакцинуватись китайською вакциною. Вона зупинить епідемію, як і інші вакцини.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:44

Андрейка почему-то ( :) ) не приводит другую новость ТСН:
За даними міністерства охорони здоров'я, найбільше скарг надійшло від людей віком від 40 до 60 років на біль в місці уколу - таких було 376 ізраїльтян. Та у деяких виникали більш сильні реакції, так після щеплення 113 людей скаржилися на слабкість, 97 - на головний біль, 76 - мали легку алергічну реакцію, 71 - повідомили про почервоніння і запаленні в місці уколу, 51 - на складності з пересуванням, 7 - на нудоту і блювоту.
......
Наразі першу дозу вакцини Pfizer, за даними місцевого міністерства охорони здоров'я на ранок 13 січня, отримали 1 880 163 людини. Десятки тисяч людей (в основному, медиків) отримали на цьому тижні вже другу дозу вакцини.

Більше читайте тут: https://coronavirus.tsn.ua/v-izrayili-v ... 04139.html

P.s. При разговоре об этих "осложнениях" стоит учесть, что среди вакцинированных на сегодня очень высокий процент людей в возрасте 60+. Т.е. с не самым лучшим состоянием здоровья.
Но Андрейке, как и некоторым другим, это не важно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 13 січ, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:51

Большой человеколюб и гуманист Билл Гейтс последние лет 10 забросил свой Майкрософт и инвестирует в фарм.компании. Скоро лекарства от Билла придут в каждый дом и спасут миллионы людей, многим людям будет даже по душе продавать свои компьютеры для того , чтобы попробовать лекарственные новинки от Билла. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:54

  andrein написав:Большой человеколюб и гуманист Билл Гейтс последние лет 10 забросил свой Майкрософт и инвестирует в фарм.компании. Скоро лекарства от Билла придут в каждый дом и спасут миллионы людей, многим людям будет даже по душе продавать свои компьютеры для того , чтобы попробовать лекарственные новинки от Билла. :)

Гейтс, як і Сорос, бачать далі пересічних. Зараз навіть студент може сконструювати свій вірус. Нас рятує тільки те, що моделювати поведінку нових вірусів, в клітинах і організмі, поки ще не можуть. Інакше б нових хворобливих вірусів було б стільки, як і компьютерних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сьогодні Щедрий вечір:
Зображення

Ковід і друга світова:
почти везде, где во время войны погибло особенно много людей и число жертв составило 10% населения и больше, смертность от коронавируса составила менее 200 случаев на миллион человек — в Белоруссии, в Польше, на Украине или в России. В Германии на войне погибло почти 10% населения — и до августа смертность от коронавируса также была ниже 200. Обратная ситуация в Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Франции и Нидерландах, где наблюдается огромная смертность от коронавируса, составляющая более 600 человек на миллион жителей и больше — а во время Второй мировой войны погибло значительно меньше людей, от 1 до 3% (…)», —
https://enovosty.com/news_abroad/full/1 ... vojnoj-smi
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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