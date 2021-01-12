Рикардо Паласиос, медицинский директор по клиническим исследованиям в Butantan, сказал во вторник, что новые результаты более низкой эффективности включают данные об этих «очень легких» случаях.



Частичное раскрытие информации об испытаниях вакцин в Китае во всем мире вызвало опасения, что они не являются объектом такого же общественного контроля, как альтернативы в США и Европе.



Паласиос и официальные лица правительства штата Сан-Паулу, которое финансирует Бутантан, подчеркнули хорошую новость о том, что ни один из добровольцев, которым была сделана прививка CoronaVac, не должен был быть госпитализирован с симптомами Covid-19.



Эксперты в области общественного здравоохранения заявили, что одно только это станет облегчением для бразильских больниц, которые терпят неудачу из-за растущего числа больных. Тем не менее, чтобы обуздать пандемию с помощью вакцины, допускающей так много легких случаев, потребуется больше времени.