andrein написав:Розроблена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина CoronaVac захищає від COVID-19 всього на 50,4%. Цей показник є значно нижчим за оголошені раніше 78%.
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що нові дані базуються на проміжних результатах III фази клінічних випробувань CoronaVac у Бразилії.
Чудо-вакцина, поможет конечно, но хрен знает кому именно.
Да, и Китай тут не причем ! Продавать фуфло-вакцины не выгодно.
Не думаю, что так все плохо. При 50% китайцы даже не стали бы ее выпускать за пределы страны для исследований. Конкуренция среди производителей вакцин, и как следствие заказная джинса. На кону миллиарды долларов
andrein написав:...... Чудо-вакцина, поможет конечно, но хрен знает кому именно.
Да, и Китай тут не причем ! Продавать фуфло-вакцины не выгодно.
Добросовестность здесь не причём. И мозги тоже.
Рикардо Паласиос, медицинский директор по клиническим исследованиям в Butantan, сказал во вторник, что новые результаты более низкой эффективности включают данные об этих «очень легких» случаях.
Частичное раскрытие информации об испытаниях вакцин в Китае во всем мире вызвало опасения, что они не являются объектом такого же общественного контроля, как альтернативы в США и Европе.
Паласиос и официальные лица правительства штата Сан-Паулу, которое финансирует Бутантан, подчеркнули хорошую новость о том, что ни один из добровольцев, которым была сделана прививка CoronaVac, не должен был быть госпитализирован с симптомами Covid-19.
Эксперты в области общественного здравоохранения заявили, что одно только это станет облегчением для бразильских больниц, которые терпят неудачу из-за растущего числа больных. Тем не менее, чтобы обуздать пандемию с помощью вакцины, допускающей так много легких случаев, потребуется больше времени.
andrein написав:Розроблена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина CoronaVac захищає від COVID-19 всього на 50,4%. Цей показник є значно нижчим за оголошені раніше 78%.
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що нові дані базуються на проміжних результатах III фази клінічних випробувань CoronaVac у Бразилії.
Чудо-вакцина, поможет конечно, но хрен знает кому именно.
Да, и Китай тут не причем ! Продавать фуфло-вакцины не выгодно.
Некоторые лекарства сертифицируются при эффективности 20 процентов, например, против ряда тяжелых болезней, и нет никаких протестов ))) Наоборот, куча благодарностей. В конце концов снизить заболеваемость на 50 процентов и летальность на 100 процентов, это супер. Если по итогу будут умирать от ковида, только убежденные аетивакцинаторы, то это победа разума )
freeze написав:....... В конце концов снизить заболеваемость на 50 процентов и летальность на 100 процентов, это супер. Если по итогу будут умирать от ковида, только убежденные аетивакцинаторы, то это победа разума )
По бразильским данным на 100% снижается даже не летальность, а количество госпитализаций.
А Болсонару, который раньше вообще отрицал ковид, видимо, получил хорошую взятку от России и теперь агитирует против других.
freeze написав:....... В конце концов снизить заболеваемость на 50 процентов и летальность на 100 процентов, это супер. Если по итогу будут умирать от ковида, только убежденные аетивакцинаторы, то это победа разума )
По бразильским данным на 100% снижается даже не летальность, а количество госпитализаций.
Круто, делая вакцину человек точно уверен, что он не попадет в больницу. Вакцина практически близка к идеалу, но для антивакцинаторов это фуфломицин ))
freeze написав:Некоторые лекарства сертифицируются при эффективности 20 процентов, например, против ряда тяжелых болезней, и нет никаких протестов ))) Наоборот, куча благодарностей. В конце концов снизить заболеваемость на 50 процентов и летальность на 100 процентов, это супер. Если по итогу будут умирать от ковида, только убежденные аетивакцинаторы, то это победа разума )
В принципі, тільки зараз, при масовій вакцинації, через півроку, можна буде оцінити реальну ефективність вакцини - 50% чи 90%. Теоретично, вакцина з конкретною мішенью (на частину віруса) більш ефективна, ніж на інактивований вірус, але це не означає, що не треба вакцинуватись китайською вакциною. Вона зупинить епідемію, як і інші вакцини.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Андрейка почему-то ( ) не приводит другую новость ТСН:
За даними міністерства охорони здоров'я, найбільше скарг надійшло від людей віком від 40 до 60 років на біль в місці уколу - таких було 376 ізраїльтян. Та у деяких виникали більш сильні реакції, так після щеплення 113 людей скаржилися на слабкість, 97 - на головний біль, 76 - мали легку алергічну реакцію, 71 - повідомили про почервоніння і запаленні в місці уколу, 51 - на складності з пересуванням, 7 - на нудоту і блювоту. ...... Наразі першу дозу вакцини Pfizer, за даними місцевого міністерства охорони здоров'я на ранок 13 січня, отримали 1 880 163 людини. Десятки тисяч людей (в основному, медиків) отримали на цьому тижні вже другу дозу вакцини.
P.s. При разговоре об этих "осложнениях" стоит учесть, что среди вакцинированных на сегодня очень высокий процент людей в возрасте 60+. Т.е. с не самым лучшим состоянием здоровья. Но Андрейке, как и некоторым другим, это не важно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 13 січ, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Большой человеколюб и гуманист Билл Гейтс последние лет 10 забросил свой Майкрософт и инвестирует в фарм.компании. Скоро лекарства от Билла придут в каждый дом и спасут миллионы людей, многим людям будет даже по душе продавать свои компьютеры для того , чтобы попробовать лекарственные новинки от Билла.
andrein написав:Большой человеколюб и гуманист Билл Гейтс последние лет 10 забросил свой Майкрософт и инвестирует в фарм.компании. Скоро лекарства от Билла придут в каждый дом и спасут миллионы людей, многим людям будет даже по душе продавать свои компьютеры для того , чтобы попробовать лекарственные новинки от Билла.
Гейтс, як і Сорос, бачать далі пересічних. Зараз навіть студент може сконструювати свій вірус. Нас рятує тільки те, що моделювати поведінку нових вірусів, в клітинах і організмі, поки ще не можуть. Інакше б нових хворобливих вірусів було б стільки, як і компьютерних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
почти везде, где во время войны погибло особенно много людей и число жертв составило 10% населения и больше, смертность от коронавируса составила менее 200 случаев на миллион человек — в Белоруссии, в Польше, на Украине или в России. В Германии на войне погибло почти 10% населения — и до августа смертность от коронавируса также была ниже 200. Обратная ситуация в Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Франции и Нидерландах, где наблюдается огромная смертность от коронавируса, составляющая более 600 человек на миллион жителей и больше — а во время Второй мировой войны погибло значительно меньше людей, от 1 до 3% (…)», — https://enovosty.com/news_abroad/full/1 ... vojnoj-smi