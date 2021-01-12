почти везде, где во время войны погибло особенно много людей и число жертв составило 10% населения и больше, смертность от коронавируса составила менее 200 случаев на миллион человек — в Белоруссии, в Польше, на Украине или в России. В Германии на войне погибло почти 10% населения — и до августа смертность от коронавируса также была ниже 200. Обратная ситуация в Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Франции и Нидерландах, где наблюдается огромная смертность от коронавируса, составляющая более 600 человек на миллион жителей и больше — а во время Второй мировой войны погибло значительно меньше людей, от 1 до 3% (…)», —