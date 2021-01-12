Андрейка почему-то ( ) не приводит другую новость ТСН:
За даними міністерства охорони здоров'я, найбільше скарг надійшло від людей віком від 40 до 60 років на біль в місці уколу - таких було 376 ізраїльтян. Та у деяких виникали більш сильні реакції, так після щеплення 113 людей скаржилися на слабкість, 97 - на головний біль, 76 - мали легку алергічну реакцію, 71 - повідомили про почервоніння і запаленні в місці уколу, 51 - на складності з пересуванням, 7 - на нудоту і блювоту. ...... Наразі першу дозу вакцини Pfizer, за даними місцевого міністерства охорони здоров'я на ранок 13 січня, отримали 1 880 163 людини. Десятки тисяч людей (в основному, медиків) отримали на цьому тижні вже другу дозу вакцини.
P.s. При разговоре об этих "осложнениях" стоит учесть, что среди вакцинированных на сегодня очень высокий процент людей в возрасте 60+. Т.е. с не самым лучшим состоянием здоровья. Но Андрейке, как и некоторым другим, это не важно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 13 січ, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
andrein написав:Большой человеколюб и гуманист Билл Гейтс последние лет 10 забросил свой Майкрософт и инвестирует в фарм.компании. Скоро лекарства от Билла придут в каждый дом и спасут миллионы людей, многим людям будет даже по душе продавать свои компьютеры для того , чтобы попробовать лекарственные новинки от Билла.
Гейтс, як і Сорос, бачать далі пересічних. Зараз навіть студент може сконструювати свій вірус. Нас рятує тільки те, що моделювати поведінку нових вірусів, в клітинах і організмі, поки ще не можуть. Інакше б нових хворобливих вірусів було б стільки, як і компьютерних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
почти везде, где во время войны погибло особенно много людей и число жертв составило 10% населения и больше, смертность от коронавируса составила менее 200 случаев на миллион человек — в Белоруссии, в Польше, на Украине или в России. В Германии на войне погибло почти 10% населения — и до августа смертность от коронавируса также была ниже 200. Обратная ситуация в Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Франции и Нидерландах, где наблюдается огромная смертность от коронавируса, составляющая более 600 человек на миллион жителей и больше — а во время Второй мировой войны погибло значительно меньше людей, от 1 до 3% (…)», — https://enovosty.com/news_abroad/full/1 ... vojnoj-smi
почти везде, где во время войны погибло особенно много людей и число жертв составило 10% населения и больше, смертность от коронавируса составила менее 200 случаев на миллион человек — в Белоруссии, в Польше, на Украине или в России. В Германии на войне погибло почти 10% населения — и до августа смертность от коронавируса также была ниже 200. Обратная ситуация в Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Франции и Нидерландах, где наблюдается огромная смертность от коронавируса, составляющая более 600 человек на миллион жителей и больше — а во время Второй мировой войны погибло значительно меньше людей, от 1 до 3% (…)», — https://enovosty.com/news_abroad/full/1 ... vojnoj-smi
В Австралії загинуло менше піввідсотка громадян, у другу світову. Просто в них були не Борис чи Дональд, а нормальні, відповідальні керівники і населення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.