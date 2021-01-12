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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 114
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:44

Андрейка почему-то ( :) ) не приводит другую новость ТСН:
За даними міністерства охорони здоров'я, найбільше скарг надійшло від людей віком від 40 до 60 років на біль в місці уколу - таких було 376 ізраїльтян. Та у деяких виникали більш сильні реакції, так після щеплення 113 людей скаржилися на слабкість, 97 - на головний біль, 76 - мали легку алергічну реакцію, 71 - повідомили про почервоніння і запаленні в місці уколу, 51 - на складності з пересуванням, 7 - на нудоту і блювоту.
......
Наразі першу дозу вакцини Pfizer, за даними місцевого міністерства охорони здоров'я на ранок 13 січня, отримали 1 880 163 людини. Десятки тисяч людей (в основному, медиків) отримали на цьому тижні вже другу дозу вакцини.

Більше читайте тут: https://coronavirus.tsn.ua/v-izrayili-v ... 04139.html

P.s. При разговоре об этих "осложнениях" стоит учесть, что среди вакцинированных на сегодня очень высокий процент людей в возрасте 60+. Т.е. с не самым лучшим состоянием здоровья.
Но Андрейке, как и некоторым другим, это не важно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 13 січ, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:54

  andrein написав:Большой человеколюб и гуманист Билл Гейтс последние лет 10 забросил свой Майкрософт и инвестирует в фарм.компании. Скоро лекарства от Билла придут в каждый дом и спасут миллионы людей, многим людям будет даже по душе продавать свои компьютеры для того , чтобы попробовать лекарственные новинки от Билла. :)

Гейтс, як і Сорос, бачать далі пересічних. Зараз навіть студент може сконструювати свій вірус. Нас рятує тільки те, що моделювати поведінку нових вірусів, в клітинах і організмі, поки ще не можуть. Інакше б нових хворобливих вірусів було б стільки, як і компьютерних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сьогодні Щедрий вечір:
Зображення

Ковід і друга світова:
почти везде, где во время войны погибло особенно много людей и число жертв составило 10% населения и больше, смертность от коронавируса составила менее 200 случаев на миллион человек — в Белоруссии, в Польше, на Украине или в России. В Германии на войне погибло почти 10% населения — и до августа смертность от коронавируса также была ниже 200. Обратная ситуация в Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Франции и Нидерландах, где наблюдается огромная смертность от коронавируса, составляющая более 600 человек на миллион жителей и больше — а во время Второй мировой войны погибло значительно меньше людей, от 1 до 3% (…)», —
https://enovosty.com/news_abroad/full/1 ... vojnoj-smi
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:21

  Ой+ написав:
Ковід і друга світова:
почти везде, где во время войны погибло особенно много людей и число жертв составило 10% населения и больше, смертность от коронавируса составила менее 200 случаев на миллион человек — в Белоруссии, в Польше, на Украине или в России. В Германии на войне погибло почти 10% населения — и до августа смертность от коронавируса также была ниже 200. Обратная ситуация в Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Франции и Нидерландах, где наблюдается огромная смертность от коронавируса, составляющая более 600 человек на миллион жителей и больше — а во время Второй мировой войны погибло значительно меньше людей, от 1 до 3% (…)», —
https://enovosty.com/news_abroad/full/1 ... vojnoj-smi

В Австралії загинуло менше піввідсотка громадян, у другу світову. Просто в них були не Борис чи Дональд, а нормальні, відповідальні керівники і населення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:26

  lapay написав:В Австралії загинуло менше піввідсотка громадян, у другу світову. Просто в них були не Борис чи Дональд, а нормальні, відповідальні керівники і населення.

Ну да -- а у каких-нить зулусов вообще жертв не было. Да и самой "мировой" войны они не заметили -- вот уж где нормальные, ответственные руководители были...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:Ну да -- а у каких-нить зулусов вообще жертв не было. Да и самой "мировой" войны они не заметили -- вот уж где нормальные, ответственные руководители были...

Тобто, в Австралії не було ковіда і карантинних обмежень? Чи в Китаї з Японією?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:07

Я понял. Прививочники мало чем отличаются от наркоманов. И те и другие ждут свою дозу как спасение. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:15

  lapay написав:В Австралії загинуло менше піввідсотка громадян, у другу світову.



  lapay написав:Тобто, в Австралії не було ковіда і карантинних обмежень? Чи в Китаї з Японією?


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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

andrein написав:Я понял. Прививочники мало чем отличаются от наркоманов. И те и другие ждут свою дозу как спасение. :)


А зачем по вашему делаются прививки ? Чтобы избежать проблемы в будущем. Например, избежать локдаунов, или затрат на лечение.
Примерно также разум отличается от мракобесия.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:22

  andrein написав:Я понял. Прививочники мало чем отличаются от наркоманов. И те и другие ждут свою дозу как спасение. :)

Если можно, два вопроса.
1. Вам прививки никогда не делали? Даже в детстве?
2. Если Вас укусит (не дай бог!) бешеная собака, Вы прививку делать не будете?
ЛАД
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Сер 13 січ, 2021 12:02
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