Яке відношення мають зулуси до міфічного зв'язку втрат у другій світовій і від ковіду? Для чого був приклад з зулусами?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Яке відношення мають зулуси до міфічного зв'язку втрат у другій світовій і від ковіду? Для чого був приклад з зулусами?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:30
Там мова про втрати у WWII ж була
Ковід нідочого взагалі.
Як і Борис та Дональд
Востаннє редагувалось justit в Сер 13 січ, 2021 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:31
lapay писал не об этом.
Он ответил на пост Ой+, из которого вроде бы следует зависимость: бОльшие потери во второй мировой - меньшие потери от ковида.
lapay просто опровергает такое утверждение, приводя в пример Австралию. Но годятся и Ваши зулусы.
Хотя, думаю, со стороны Ой+ это была просто шутка.
|