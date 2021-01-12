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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 114
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Синее и зеленое - это ж разные цвета?

Яке відношення мають зулуси до міфічного зв'язку втрат у другій світовій і від ковіду? Для чого був приклад з зулусами?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:30

  lapay написав:
Яке відношення мають зулуси до міфічного зв'язку втрат у другій світовій і від ковіду? Для чого був приклад з зулусами?


Там мова про втрати у WWII ж була
Ковід нідочого взагалі.
Як і Борис та Дональд :)
Востаннє редагувалось justit в Сер 13 січ, 2021 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:31

  _hunter написав:
  lapay написав:В Австралії загинуло менше піввідсотка громадян, у другу світову. Просто в них були не Борис чи Дональд, а нормальні, відповідальні керівники і населення.

Ну да -- а у каких-нить зулусов вообще жертв не было. Да и самой "мировой" войны они не заметили -- вот уж где нормальные, ответственные руководители были...

lapay писал не об этом.
Он ответил на пост Ой+, из которого вроде бы следует зависимость: бОльшие потери во второй мировой - меньшие потери от ковида.
lapay просто опровергает такое утверждение, приводя в пример Австралию. Но годятся и Ваши зулусы. :)
Хотя, думаю, со стороны Ой+ это была просто шутка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:24

Прогноз по ковиду на 10 лет (естественно, вероятностный):
Lavine et al. предполагают, что эндемический SARS-CoV-2 может стать заболеванием в раннем детстве, когда первое заражение происходит в возрасте от 3 до 5 лет, а само заболевание протекает в легкой форме. Пожилые люди все еще могут заразиться, но их детские инфекции обеспечат иммунную защиту от тяжелых заболеваний. Насколько быстро произойдет этот сдвиг, зависит от того, насколько быстро распространяется вирус и какой иммунный ответ вызывают вакцины против SARS-CoV-2. Модель предполагает, что если вакцины вызывают кратковременную защиту от повторного заражения, но снижают тяжесть заболевания, как в случае с другими эндемичными коронавирусами, SARS-CoV-2 может стать эндемичным быстрее. Авторы также отмечают, что если первичные инфекции у детей протекают в легкой форме, когда вирус становится эндемическим, широкомасштабная вакцинация может не потребоваться.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-01/aaft-hws011221.php
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вакцинация началась и Ватикане.
Папа Франциск привился
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:56

  freeze написав:Вакцинация началась и Ватикане.
Папа Франциск привился

По предсказаниям монаха Малахии - этот папа последний. :)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%B0%D1%85

Госсекретарь Ватикана кардинал Тарчизио Бертоне сравнил последовавшее 11 февраля 2013 сообщение Папы Римского Бенедикта XVI об уходе на покой с ударом грома посреди ясного неба.

Однако спустя всего несколько часов после того, как сенсационная весть облетела мировые СМИ, метафора стала явью: вечером 11 февраля над Римом разразилась гроза, и молния ударила в купол ватиканской базилики св. Петра.

https://afmedia.ru/node/507

Папа Франциск был избран на престол 13 марта 13 года. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Турция одобрила применение китайской вакцины Sinovac.
А тут переживали )
freeze
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