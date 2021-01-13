lapay написав:В Австралії загинуло менше піввідсотка громадян, у другу світову. Просто в них були не Борис чи Дональд, а нормальні, відповідальні керівники і населення.
Ну да -- а у каких-нить зулусов вообще жертв не было. Да и самой "мировой" войны они не заметили -- вот уж где нормальные, ответственные руководители были...
lapay писал не об этом. Он ответил на пост Ой+, из которого вроде бы следует зависимость: бОльшие потери во второй мировой - меньшие потери от ковида. lapay просто опровергает такое утверждение, приводя в пример Австралию. Но годятся и Ваши зулусы. Хотя, думаю, со стороны Ой+ это была просто шутка.
Прогноз по ковиду на 10 лет (естественно, вероятностный):
Lavine et al. предполагают, что эндемический SARS-CoV-2 может стать заболеванием в раннем детстве, когда первое заражение происходит в возрасте от 3 до 5 лет, а само заболевание протекает в легкой форме. Пожилые люди все еще могут заразиться, но их детские инфекции обеспечат иммунную защиту от тяжелых заболеваний. Насколько быстро произойдет этот сдвиг, зависит от того, насколько быстро распространяется вирус и какой иммунный ответ вызывают вакцины против SARS-CoV-2. Модель предполагает, что если вакцины вызывают кратковременную защиту от повторного заражения, но снижают тяжесть заболевания, как в случае с другими эндемичными коронавирусами, SARS-CoV-2 может стать эндемичным быстрее. Авторы также отмечают, что если первичные инфекции у детей протекают в легкой форме, когда вирус становится эндемическим, широкомасштабная вакцинация может не потребоваться.