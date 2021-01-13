Додано: Сер 13 січ, 2021 20:20

freeze написав: Вакцинация началась и Ватикане.

Папа Франциск привился Вакцинация началась ипривился

freeze написав: Турция одобрила применение китайской вакцины Sinovac.

Первым привился в прямом эфире глава минздрава.

А тут переживали ) одобрила применениеПервым привился в прямом эфиреА тут переживали )

Закон УкраїниУ рекламі забороняється (пункт 7 частини 1 статті восьмої) рекламувати товари, які підлягаютьабо виробництво чи реалізація яких вимагає наявності, у разі відсутності відповідногоПрихована реклама забороняється (частина 5 статті 9).Недобросовісна реклама забороняється (частина 5 статті 10).1. Дозволяється реклама:лише таких лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, щолише таких лікарських засобів, які2. Забороняється реклама лікарських засобів, застосування та відпуск яких дозволяється лише, а також внесених до3. Забороняється реклама допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті.4. Реклама лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити:об'єктивну інформацію про лікарський засіб, медичний виріб, метод профілактики, діагностики, лікування, реабілітації і здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою, а рекламований товар є лікарським засобом, медичним виробом, методом профілактики, діагностики, лікування, реабілітації;вимогу проперед застосуванням лікарського засобу чи медичного виробу;рекомендацію щодо обов'язкового ознайомлення зтекст попередження такого змісту:, що займає не менше 15 відсотків площі (тривалості) всієї реклами.5. Реклама лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на6. У рекламі лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування лікарського засобу чи медичного виробувідомостей про те, що лікувальний ефект від застосування лікарського засобу чи медичного виробузображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень;тверджень, що сприяють виникненню або розвитку, що рекламуються;тверджень, що сприяють можливості, що рекламуються;посилань на лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітаціїпосилань на конкретні випадкирекомендацій або посилань на рекомендаціїщодо рекламованих товару чи послуги;спеціальних виявленьіз рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послугизображень і згадокінформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності товару, що рекламується.7. У рекламі лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється, а також8. Забороняється вміщувати в рекламі лікарських засобів інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є9. У рекламі товарів та методів, що, а також у рекламізабороняється посилатися на те, що вони мають лікувальні властивості.10.Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію.11.Забороняється реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які12.Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.13. Особи, які здійснюють виробництво та/або продаж лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, можуть виступати спонсорами теле-, радіопередач та програм шляхом наведення інформації рекламного характеру про ім’я або найменування, знак для товарів і послуг, за винятком будь-якого посилання на лікарські засоби, що вживаються та розповсюджуються лише14. Забороняється телепродаж лікарських засобів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичної техніки, застосування якої потребує15. Положення цієї статті не поширюються на рекламу лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується у, а також яка розповсюджується наЗабороняється будь-якаЦе відноситься до реклами інтернет-сайтів,та всього іншого (без дозволу адміністрації сайту), а також релігійна, політична та інша агітація в будь-якій формі (Таким чином, якнайменш, у рекламі заборонено посилатися на імена популярних людей () та авторитетних організацій (), а такожреклама вакцин і реклама тих вакцин, які підлягаютьабо виробництво чи реалізація яких вимагає наявності, але не мають їх (китайська вакцина).