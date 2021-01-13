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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26032604260526062607>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 114
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:30

  lapay написав:
Яке відношення мають зулуси до міфічного зв'язку втрат у другій світовій і від ковіду? Для чого був приклад з зулусами?


Там мова про втрати у WWII ж була
Ковід нідочого взагалі.
Як і Борис та Дональд :)
Востаннє редагувалось justit в Сер 13 січ, 2021 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:31

  _hunter написав:
  lapay написав:В Австралії загинуло менше піввідсотка громадян, у другу світову. Просто в них були не Борис чи Дональд, а нормальні, відповідальні керівники і населення.

Ну да -- а у каких-нить зулусов вообще жертв не было. Да и самой "мировой" войны они не заметили -- вот уж где нормальные, ответственные руководители были...

lapay писал не об этом.
Он ответил на пост Ой+, из которого вроде бы следует зависимость: бОльшие потери во второй мировой - меньшие потери от ковида.
lapay просто опровергает такое утверждение, приводя в пример Австралию. Но годятся и Ваши зулусы. :)
Хотя, думаю, со стороны Ой+ это была просто шутка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:24

Прогноз по ковиду на 10 лет (естественно, вероятностный):
Lavine et al. предполагают, что эндемический SARS-CoV-2 может стать заболеванием в раннем детстве, когда первое заражение происходит в возрасте от 3 до 5 лет, а само заболевание протекает в легкой форме. Пожилые люди все еще могут заразиться, но их детские инфекции обеспечат иммунную защиту от тяжелых заболеваний. Насколько быстро произойдет этот сдвиг, зависит от того, насколько быстро распространяется вирус и какой иммунный ответ вызывают вакцины против SARS-CoV-2. Модель предполагает, что если вакцины вызывают кратковременную защиту от повторного заражения, но снижают тяжесть заболевания, как в случае с другими эндемичными коронавирусами, SARS-CoV-2 может стать эндемичным быстрее. Авторы также отмечают, что если первичные инфекции у детей протекают в легкой форме, когда вирус становится эндемическим, широкомасштабная вакцинация может не потребоваться.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-01/aaft-hws011221.php
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вакцинация началась и Ватикане.
Папа Франциск привился
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Турция одобрила применение китайской вакцины Sinovac.
Первым привился в прямом эфире глава минздрава.
А тут переживали )
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Хотя, думаю, со стороны Ой+ это была просто шутка.


Я тільки цитую worldbank "World War 2’s COVID Legacy" https://openknowledge.worldbank.org/bit ... sAllowed=y
Шпігель
Was Corona mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat
https://www.spiegel.de/wirtschaft/sozia ... 379762fa3a
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:20

  freeze написав:Вакцинация началась и Ватикане.
Папа Франциск привился

  freeze написав:Турция одобрила применение китайской вакцины Sinovac.
Первым привился в прямом эфире глава минздрава.
А тут переживали )

Закон України "Про рекламу"
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270 ... D1%80#Text )

А. У рекламі забороняється (пункт 7 частини 1 статті восьмої) рекламувати товари, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;

Б. Прихована реклама забороняється (частина 5 статті 9).

В. Недобросовісна реклама забороняється (частина 5 статті 10).

Г. Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації

1. Дозволяється реклама:

лише таких лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, до застосування в Україні;

лише таких лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та які не внесені центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я до переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування.

2. Забороняється реклама лікарських засобів, застосування та відпуск яких дозволяється лише за рецептом лікаря, а також внесених до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів.

3. Забороняється реклама допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті.

4. Реклама лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити:

об'єктивну інформацію про лікарський засіб, медичний виріб, метод профілактики, діагностики, лікування, реабілітації і здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою, а рекламований товар є лікарським засобом, медичним виробом, методом профілактики, діагностики, лікування, реабілітації;

вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу чи медичного виробу;

рекомендацію щодо обов'язкового ознайомлення з інструкцією на лікарський засіб;

текст попередження такого змісту: "Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я", що займає не менше 15 відсотків площі (тривалості) всієї реклами.

5. Реклама лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.

6. У рекламі лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:

відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування лікарського засобу чи медичного виробу консультація з фахівцем не є необхідною;

відомостей про те, що лікувальний ефект від застосування лікарського засобу чи медичного виробу є гарантованим;

зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень;

тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров'я через невикористання лікарських засобів, медичних виробів та медичних послуг, що рекламуються;

тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;

посилань на лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;

посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;

рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товару чи послуги;

спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;

зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;

інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності товару, що рекламується.

7. У рекламі лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.

8. Забороняється вміщувати в рекламі лікарських засобів інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром або що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням.

9. У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також у рекламі харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок забороняється посилатися на те, що вони мають лікувальні властивості.

10.Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію.

11.Забороняється реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування.

12.Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, крім реклами на радіо, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.

13. Особи, які здійснюють виробництво та/або продаж лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, можуть виступати спонсорами теле-, радіопередач та програм шляхом наведення інформації рекламного характеру про ім’я або найменування, знак для товарів і послуг, за винятком будь-якого посилання на лікарські засоби, що вживаються та розповсюджуються лише за приписом (рецептом) лікаря, та медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких потребує спеціальних знань та підготовки.

14. Забороняється телепродаж лікарських засобів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичної техніки, застосування якої потребує спеціальних знань та підготовки.

15. Положення цієї статті не поширюються на рекламу лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

Д. Забороняється будь-яка явна або прихована реклама. Це відноситься до реклами інтернет-сайтів, товарів, послуг та всього іншого (без дозволу адміністрації сайту), а також релігійна, політична та інша агітація в будь-якій формі (пункт 3.5 Загальних правил форуму)

Е. Таким чином, якнайменш, у рекламі заборонено посилатися на імена популярних людей (папа Франциск, голова МОЗ) та авторитетних організацій (Туреччина, Ватикан), а також прихована реклама вакцин і реклама тих вакцин, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, але не мають їх (китайська вакцина Sinovac).
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:17

  Igneus написав:
  freeze написав:Вакцинация началась и Ватикане.
Папа Франциск привился

  freeze написав:Турция одобрила применение китайской вакцины Sinovac.
Первым привился в прямом эфире глава минздрава.
А тут переживали )


Е. Таким чином, якнайменш, у рекламі заборонено посилатися на імена популярних людей (папа Франциск, голова МОЗ) та авторитетних організацій (Туреччина, Ватикан), а також прихована реклама вакцин і реклама тих вакцин, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, але не мають їх (китайська вакцина Sinovac).


В приведённых цитатах нет рекламы, есть изложение факта.
Доколебаться можно и к телеграфному столбу.Вы это умеете, поэтому уважаемый оппонент :) Но ваша команда слаба, не хочет и не умеет работать.Почти у всех по одной пластинке и они её ганяют уже очень долго.У одного только про распил, у другого про ограничения карантина и т п.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі

Тебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо?

Потому что это тупо радиоприёмник только ловит не Проминь и Рок-ФМ, а специальные сигналы.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Телеграмм Нетаниягу.
Забавно, что сразу несколько глав государств после гонений на Трампа открыли свои телеграмм каналы.

«Чехия обратилась за помощью к Израилю и просит поделиться опытом быстрой вакцинации населения». Весь мир восхищается израильской операцией «Возвращаемся к жизни». Продолжим успешно прививать граждан Израиля и будем первыми, кто откроет экономику и вернется к нормальной жизни :)
freeze
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