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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2604260526062607>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 114
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:21

Кстати, в последнее время странно, что ковидиоты не заметили явного единства с ним по поводу карантинных ограничений.И эти глупейшие ограничения, что по времени, что по содержанию почему то противопоставляют нашей команде.Так все адекватные люди понимают, что у руля ну крайне безрукие и безголовые люди и решения не выдерживают критики.И тут мы с вами, ковидиотами, солидарны.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:22

  justit написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Только в дешевых детективах и ненаучной фантастике.


А в матрице? :D

А там разве где-то нарушаются законы физики? Кроме как в сновидениях - больше нигде.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  justit написав:телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі

Тебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо?

Потому что это тупо радиоприёмник только ловит не Проминь и Рок-ФМ, а специальные сигналы.


Не знаю, что куда и кто передает, но по принятому недавно в Украине Закону об электронных коммуникациях операторы мобильной связи должны хранить данные о месторасположении абонента определенное время.
Тебе это никто не рассказывал ? )))
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Не знаю, что куда и кто передает, но по принятому недавно в Украине Закону об электронных коммуникациях операторы мобильной связи должны хранить данные о месторасположении абонента определенное время.

Каким боком активный передатчик с батарейкой к затронутой теме чипов без батареек которые якобы присутствуют в вакцине?
  freeze написав:Тебе это никто не рассказывал ? )))

Я смотрю что в физике и электротехнике ты такой же шедевральный спец как и в медицине. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:26

  vitaliy_berdinskikh написав:
  justit написав:телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі

Тебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо?

Потому что это тупо радиоприёмник только ловит не Проминь и Рок-ФМ, а специальные сигналы.


Это односторонний взгляд.Как раз гпс и только того, что именно тебе показывает твоё положение.А сам телефон и без гпс с точностью до неск сотен метров даёт инфу о твоём местонахождении за счёт постоянного ведения сотами оператора связи.т е он ошибся с точностью до наоборот. а ты не до конца в курсе.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Кучинелли написав:А сам телефон и без гпс с точностью до неск сотен метров даёт инфу о твоём местонахождении за счёт постоянного ведения сотами оператора связи.т е он шоибся с точностью до наоборот. а ты не до конца в курсе.

Мы обсуждали чипы в вакцине. У них нет ни батарейки, ни подключения к мобильной сети. Но они чудесным образом должны умудрятся передавать сигнал за десятки или сотни километров затыкая за пояс аппаратуру как радиолюбителей, так и профессионалов из области связи и армии.

В ситуации когда человек заблудился/потерялся в лесу - ему даже мобильный телефон не поможет если это нормальный лет, а не какой-то заброшенный парк возле окружной.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 13 січ, 2021 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Не знаю, что куда и кто передает, но по принятому недавно в Украине Закону об электронных коммуникациях операторы мобильной связи должны хранить данные о месторасположении абонента определенное время.

Каким боком активный передатчик с батарейкой к затронутой теме чипов без батареек которые якобы присутствуют в вакцине?
  freeze написав:Тебе это никто не рассказывал ? )))

Я смотрю что в физике и электротехнике ты такой же шедевральный спец как и в медицине.


Так ты про телефон здесь трындишь ))
Вынь изо рта и пиши внятнее )

"Тебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо?"(с)
Востаннє редагувалось freeze в Сер 13 січ, 2021 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:операторы мобильной связи должны хранить данные о месторасположении абонента определенное время.


Оператор всегда с точностью менее 500 метров знает где находится телефон.Так отслеживают злонамеренные вызова, например о минировании и т д.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Так ты про телефон здесь трындишь ))

Я про телефон? У тебя бред, срочно прими жаропонижающее.
  freeze написав:Вынь изо рта и пиши внятнее )

А ты читай не только моё последнее сообщение, а и предыдущие - чтобы понимать контекст дискуссии, а не тупо вырывать что-то из этого самого контекста.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 13 січ, 2021 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Так ты про телефон здесь трындишь ))

Я про телефон? У тебя бред, срочно прими жаропонижающее.


Цитату свою прочитай, шевеля губами

Тебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо? (С)
freeze
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