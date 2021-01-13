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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:21
Кстати, в последнее время странно, что ковидиоты не заметили явного единства с ним по поводу карантинных ограничений.И эти глупейшие ограничения, что по времени, что по содержанию почему то противопоставляют нашей команде.Так все адекватные люди понимают, что у руля ну крайне безрукие и безголовые люди и решения не выдерживают критики.И тут мы с вами, ковидиотами, солидарны.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:22
justit написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Только в дешевых детективах и ненаучной фантастике.
А в матрице?
А там разве где-то нарушаются законы физики? Кроме как в сновидениях - больше нигде.
Mind the gap.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:24
vitaliy_berdinskikh написав: justit написав:
телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі
Тебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо?
Потому что это тупо радиоприёмник только ловит не Проминь и Рок-ФМ, а специальные сигналы.
Не знаю, что куда и кто передает, но по принятому недавно в Украине Закону об электронных коммуникациях операторы мобильной связи должны хранить данные о месторасположении абонента определенное время.
Тебе это никто не рассказывал ? )))
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freeze
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:26
freeze написав:
Не знаю, что куда и кто передает, но по принятому недавно в Украине Закону об электронных коммуникациях операторы мобильной связи должны хранить данные о месторасположении абонента определенное время.
Каким боком активный передатчик с батарейкой к затронутой теме чипов без батареек которые якобы присутствуют в вакцине?
freeze написав:
Тебе это никто не рассказывал ? )))
Я смотрю что в физике и электротехнике ты такой же шедевральный спец как и в медицине.
Mind the gap.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:26
vitaliy_berdinskikh написав: justit написав:
телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі
Тебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо?
Потому что это тупо радиоприёмник только ловит не Проминь и Рок-ФМ, а специальные сигналы.
Это односторонний взгляд.Как раз гпс и только того, что именно тебе показывает твоё положение.А сам телефон и без гпс с точностью до неск сотен метров даёт инфу о твоём местонахождении за счёт постоянного ведения сотами оператора связи.т е он ошибся с точностью до наоборот. а ты не до конца в курсе.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:29
Кучинелли написав:
А сам телефон и без гпс с точностью до неск сотен метров даёт инфу о твоём местонахождении за счёт постоянного ведения сотами оператора связи.т е он шоибся с точностью до наоборот. а ты не до конца в курсе.
Мы обсуждали чипы в вакцине. У них нет ни батарейки, ни подключения к мобильной сети. Но они чудесным образом должны умудрятся передавать сигнал за десятки или сотни километров затыкая за пояс аппаратуру как радиолюбителей, так и профессионалов из области связи и армии.
В ситуации когда человек заблудился/потерялся в лесу - ему даже мобильный телефон не поможет если это нормальный лет, а не какой-то заброшенный парк возле окружной.
Mind the gap.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:30
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
Не знаю, что куда и кто передает, но по принятому недавно в Украине Закону об электронных коммуникациях операторы мобильной связи должны хранить данные о месторасположении абонента определенное время.
Каким боком активный передатчик с батарейкой к затронутой теме чипов без батареек которые якобы присутствуют в вакцине?
freeze написав:
Тебе это никто не рассказывал ? )))
Я смотрю что в физике и электротехнике ты такой же шедевральный спец как и в медицине.
Так ты про телефон здесь трындишь ))
Вынь изо рта и пиши внятнее )
"Тебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо?"(с)
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 13 січ, 2021 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:31
freeze написав:
операторы мобильной связи должны хранить данные о месторасположении абонента определенное время.
Оператор всегда с точностью менее 500 метров знает где находится телефон.Так отслеживают злонамеренные вызова, например о минировании и т д.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:32
freeze написав:
Так ты про телефон здесь трындишь ))
Я про телефон? У тебя бред, срочно прими жаропонижающее.
freeze написав:
Вынь изо рта и пиши внятнее )
А ты читай не только моё последнее сообщение, а и предыдущие - чтобы понимать контекст дискуссии, а не тупо вырывать что-то из этого самого контекста.
Mind the gap.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:33
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
Так ты про телефон здесь трындишь ))
Я про телефон? У тебя бред, срочно прими жаропонижающее.
Цитату свою прочитай, шевеля губами
Тебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо? (С)
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freeze
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