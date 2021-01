Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2604260526062607 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 114 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 36 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 51 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 114 Додано: Сер 13 січ, 2021 22:35 На днях подписывал кучу петиций об отмене роста тарифов.Так там в перечне почти столько же петиций о том, чтобы применить рос вакцины.Народ считает, что противостояние не должно отражаться на спасении людей.Тем более. что мы сможем сами производить вакцину, и не нужно будет ждать до 22-23 года. Кучинелли

Повідомлень: 610 З нами з: 30.11.17 Подякував: 124 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 22:35 freeze написав: vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав: Так ты про телефон здесь трындишь )) Так ты про телефон здесь трындишь ))

Я про телефон? У тебя бред, срочно прими жаропонижающее. Я про телефон? У тебя бред, срочно прими жаропонижающее.



Цитату свою прочитай, шевеля губами



Тебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо? (С) Цитату свою прочитай, шевеля губамиТебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо? (С)





Не пытайся выглядеть тупее чем ты есть, в моём сообщение была цитата на которую я отвечал и ты не мог её не прочитать

justit написав: p.s. телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі p.s. телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі Не пытайся выглядеть тупее чем ты есть, в моём сообщение была цитата на которую я отвечал и ты не мог её не прочитать

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2710 З нами з: 06.08.19 Подякував: 646 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 22:38 Re: Эпидемия коронавируса в мире vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав: vitaliy_berdinskikh написав: 5145733:freeze"]Так ты про телефон здесь трындишь ))

Я про телефон? У тебя бред, срочно прими жаропонижающее. Я про телефон? У тебя бред, срочно прими жаропонижающее.



Цитату свою прочитай, шевеля губами



Тебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо? (С) Цитату свою прочитай, шевеля губамиТебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо? (С)





Не пытайся выглядеть тупее чем ты есть, в моём сообщение была цитата на которую я отвечал и ты не мог её не прочитать

[quote="5145209:justit написав:p.s. телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі Не пытайся выглядеть тупее чем ты есть, в моём сообщение была цитата на которую я отвечал и ты не мог её не прочитать[quote="5145209:justit написав:p.s. телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі [/quote]



Так научись внятно излагать свои мысли, чтобы не выглядеть тупым идиотом )

Пещерное средневековье, откуда вы вылазите на белый свет ) [/quote]Так научись внятно излагать свои мысли, чтобы не выглядеть тупым идиотом )Пещерное средневековье, откуда вы вылазите на белый свет ) freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19896 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4755 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 22:40 freeze написав: Так научись внятно излагать свои мысли, чтобы не выглядеть тупым идиотом ) Так научись внятно излагать свои мысли, чтобы не выглядеть тупым идиотом )

Я вполне внятно написал. То что тебе там что-то почудилось - то или высокая температура от гриппа, то ли ты похоже накатил после рабочего дня и пытаешься найти к чему до... прицепиться.



Вот начало дискуссии, найди тут телефоны

viewtopic.php?p=5145058#p5145058 Я вполне внятно написал. То что тебе там что-то почудилось - то или высокая температура от гриппа, то ли ты похоже накатил после рабочего дня и пытаешься найти к чему до... прицепиться.Вот начало дискуссии, найди тут телефоны

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2710 З нами з: 06.08.19 Подякував: 646 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 22:41 vitaliy_berdinskikh



Извини, но ты у мну относишься тоже к уважаемым оппонентам.Тебе ни к лицу оскорбления .Оставь это мне и подобным переругавшимся на этом форуме с сотнями .Ты интеллектуально спорь, от этого польза взаимная будет.А Фриз тут лидер , как бы вы на него с ямой тракторами молдаванскими ни наезжали.Лучше пользу впитывайте от получаемой инфы. Кучинелли

Повідомлень: 610 З нами з: 30.11.17 Подякував: 124 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 22:45 vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав: Так научись внятно излагать свои мысли, чтобы не выглядеть тупым идиотом ) Так научись внятно излагать свои мысли, чтобы не выглядеть тупым идиотом )

Я вполне внятно написал. То что тебе там что-то почудилось - то или высокая температура от гриппа, то ли ты похоже накатил после рабочего дня и пытаешься найти к чему до... прицепиться. Я вполне внятно написал. То что тебе там что-то почудилось - то или высокая температура от гриппа, то ли ты похоже накатил после рабочего дня и пытаешься найти к чему до... прицепиться.



Кстати с праздником ))

В Андроиде помечено Православный Новый Год.

Раньше называли Старый Новый Год.

Еще Щедрый вечер. Кстати с праздником ))В Андроиде помечено Православный Новый Год.Раньше называли Старый Новый Год.Еще Щедрый вечер. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19896 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4755 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2604260526062607 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 734 , 735 , 736

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7354 1718260

ЛОБ Сер 13 січ, 2021 12:02